Ole Gunnar Solskjær fik en suveræn start i Manchester United, men efter hans manager-aftale er blevet gjort permanent, er magien forduftet.

Således har Manchester United blot vundet to af de seneste ni kampe.

Og noget er helt galt hos De Røde Djævle.

Sådan lyder konklusionen hos den tidligere engelske landsholdsstjerne Peter Crouch, som i dag er på kontrakt hos Premier League-klubben Burnley.

I en klumme hos Daily Mail undrer Crouch sig over, at Manchester United havde så travlt med at give vikaren Solskjær en fast kontrakt, ligesom han langer ud efter spillernes generelle indstilling.

»Situationen er ikke god for spillerne. Jeg har været i nok omklædningsrum til at vide, hvornår tingene bliver sure. Man kunne se, det var sket, da Jose Mourinho var der, og det bekymrer mig, at gnisten og impulserne fra de første 20 kampe, hvor Solskjær var ansvarlig, er forsvundet så hurtigt.«

»Det er et privilegium at spille for en klub af Uniteds størrelse, og det burde betyde noget i hver eneste kamp. Du får ikke lov til selv at vælge og bestemme hvilke kampe, du vil præstere i,« skriver Peter Crouch og fortsætter:

»Jeg var heldig at spille for Liverpool – der akkurat som United er kendt i hele verden – og jeg forstår til fulde det ansvar, der følger med, når man repræsenterer sådan en klub.«

»Det niveau er toppen, men jeg spekulerer på, om alle United-spillere virkelig sætter pris på det,« skriver den tidligere landsholdsangriber og fastslår samtidig, at Ole Gunnar Solskjær står foran en hård opgave med at genrejse Manchester United.

»Jeg vil ikke ses som en, der bare hopper med på en stemning, men de har nogle alvorlige problemer at løse.«

Manchester United ligger i øjeblikket nummer seks i Premier League.

Søndag møder United rivalerne Chelsea i et storopgør på Old Trafford.