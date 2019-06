På banen var dramaet minimalt for Alvaro Morata - det var helt anderledes derhjemme.

For mens fodboldstjernen spillede EM-kvalifikationskamp med Spanien, blev familien udsat for en rystende oplevelse i Madrid.

Ifølge Daily Mail brød to bevæbnede røvere ind i hans hus i den eksklusive kvarter La Moraleja fredag aften.

I huset befandt sig hustruen Alice Campello og parrets tvillingesønner på knap et år, Alessandro og Leonardo. Også en barnepige var angiveligt hjemme. Se hele familien her:

Ingen af dem skulle være kommet til skade.

Forbryderne tiltvang sig adgang til bygningen via et vindue - ifølge Daily Mail - og de fik hurtigt fundet nogle værdigenstande, inden de igen forsvandt.

Alvaro Morata blev informeret om røveriet, da han var færdig med EM-kvalifikationskampen.

Mens mange medier har skrevet om hændelsen, er den spanske fodboldspiller og familien ikke kommet med en officiel udtalelse.

Det er hans nuværende klub, Atletico Madrid, heller ikke.

Spanien vandt i øvrigt EM-kvalifikationskampen mod Færøerne med 4-1, og Alvaro Morata spillede alle 90 minutter.

Holdet spiller igen mandag aften på hjemmebane mod Sverige, hvor det er et møde mellem gruppens nummer et og to.

Den kamp skal spilles i Madrid på Santiago Bernabeu.

Også Danmark spiller i aften EM-kvalifikationskamp, mod Georgien. Den kan du følge live her hos B.T.