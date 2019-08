Sagaen om Christian Eriksens fremtid har efterhånden forvandlet sig til en noget langstrakt én af slagsen.

Den danske stjerne er på jagt efter nye udfordringer, men godt tre uger før det internationale transfervindue lukker, er han stadig Tottenham-spiller.

For få dage siden var Manchester United et varmt bud på en ny klub for fynboen, men dét skifte blev ikke til noget.

Det samme har indtil videre været tilfældet med interessen fra storklubber som Real Madrid, Atletico Madrid og Juventus.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Torsdag i denne uge smækkede vinduet i England. Det betyder, at de engelske klubber ikke længere kan købe spillere. Men de kan fortsat sælge frem til 2. september.

Nu antyder Tottenham-manager Mauricio Pochettino, at Eriksen, der blot har et år tilbage af sin kontrakt med London-klubben, kan lande i en klub på 'kontinentet' i løbet af de kommende uger.

»Jeg er så glad for den trup, jeg har i dag. Jeg var glad før. Nu er jeg glad med pil op. Men vi er sårbare. Det handler om klubbens og selvfølgelig spillerens beslutning. Jeg kommer til at træne spilleren, men jeg ved ikke, hvad der foregår mellem klubberne,« siger Pochettino med henvisning til en unavngiven spiller med et år tilbage af kontrakten.

»Nogle gange er det bare svært. Enhver klub fra Europa kan kreere et stort problem. De har mange forskellige mål, udfodringer og tanker. Derfor overraskede det mig, at da de besluttede at lukkede vinduet i England tidligere. Det giver klubberne i Europa muligheden for at skabe problemer her. Det er ikke sund fornuft,« lyder det videre fra Pochettino ifølge The Guardian.

Tilbage i juni måned erklærede Christian Eriksen, at han var klar til at prøve noget nyt.

Dengang lignede Real Madrid det bedste bud på landsholdsstjernens nye arbejdsgiver, men Eriksen er siden blevet fanget i spillet om Paul Pogba.

Det ene øjeblik er han varm i Madrid, hvor også Atletico holder øje med ham. Det næste er han kold.

Der venter derfor dansk fodbolds største stjerne en meget interessant tid frem til transfervinduets lukning om 23 dage.