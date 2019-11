EM på hjemmebane kunne da være meget sjovt.

Ja, måske for fans, spillere og medier, men for Åge Hareide er det mere end bare sjov. Det er tæt på sidste chance, hvis han skal have fuld plade i fodbold-bingo. Efter snart 35 år som træner på højt plan har Åge Hareide nemlig prøvet stort set det hele - på nær en enkelt ting...

»EM er det eneste, jeg mangler som træner. Jeg været i Champions League, i Europa League og vundet mesterskaber og pokalturneringer. Jeg har også været til VM, men jeg mangler EM,« siger Åge Hareide.

Han har ellers været tæt på før. I 2007 var Åge Hareide norsk landstræner, da kvalifikationen til EM glippede med bare et enkelt point til Tyrkiet. Og derfor var det præcis 2-2-kampen på neutral bane mod Tyrkiet, der hjemsøger den danske landstræner.

For Norge var foran 2-0, inden Hamit Altintop med to mål sørgede for uafgjort. Norge kom ikke med til EM i 2008.

»Det gør stadig ondt. Alle sådanne 'nederlag' gør ondt. I mit første år som træner tabte jeg mesterskabet i den sidste kamp. Så kom jeg til Sverige og gjorde det samme der. Jeg begyndte at tænke på, hvad fanden er der galt med mig?,« siger Åge Hareide.

Den 66-årige nordmand har altså misset sine muligheder før, men er altid kommet tilbage, som han selv bemærker.

»Jeg missede også første pokalfinale med Molde. Men så vandt jeg altid året efter. Da jeg missede slutrunder med Norge, kom jeg tilbage med Danmark. Det skete også i Champions League, hvor jeg missede det med Helsingborg, men lykkedes med Malmö. Så jeg er altid kommet tilbage. Det er sådan, jeg er som person.«

Mod Gibraltar var det ikke spændende. Det var et mareridt for mig. Jeg hader de kampe. Åge Hareide

Men du kan jo ikke komme tilbage denne gang...

»Det er rigtigt. Det kan jeg ikke. Det er nu eller aldrig. Det er fint. Men jeg kan godt lide de her kampe. De er fantastiske. Det er derfor, fodbold er så fascinerende. Det skal være spændende,« siger Åge Hareide.

Sådan har han sagt før. Danmarks landstræner elsker de kampe, hvor alt er på spil.

Som for to år siden, da det også var i Dublin, det danske slutrundehåb lå og ventede. Dengang blev det 5-1 efter 0-0 på hjemmebanen.

Pressen pisker en stemning op, og de er næsten aldrig tilfredse. Jeg synes, det er okay. For det kan man bruge til noget, når man går til spillerne. Åge Hareide

Og det er det, der tænder Åge Hareide. Mere end 6-0 mod Gibraltar.

»Mod Gibraltar var det ikke spændende. Det var et mareridt for mig. Jeg hader de kampe. Jeg står bare der og venter på, at fløjten skal lyde. Vi vinder alligevel. Vi ved jo, at vi vinder. Det er svært at motivere sig, det er svært at komme i gang,« siger Hareide og går dybere ind i snakken om de vigtige kampe.

»Det har altid grebet mig både som spiller og træner. Da jeg kom til England og skulle spille der, var første kamp mod Everton for Manchester City. Der var selvfølgelig nerver, men det er den spænding, man lever i. Hver gang man går på banen, skal man levere. Jeg kan godt lide, at der er forventninger til landsholdet. Danskerne har forventninger til landsholdet - i langt større grad end i Norge. Det kan jeg godt lide,« siger Åge Hareide.

Presset er der. Det er på Danmark og Åge Hareide. Med EM, der byder på tre kampe i Parken, går det ikke, at Danmark ikke er med.

Det pres forstår Åge Hareide - og han virker også til at holde mere af det, end han tidligere har gjort.

»Pressen pisker en stemning op, og de er næsten aldrig tilfredse. Jeg synes, det er okay. For det kan man bruge til noget, når man går til spillerne. Vi skal vinde. Da vi tog til Dublin sidst, hørte jeg spillerne sige, at selvfølgelig skal vi til VM. Det er præcis det ord 'selvfølgelig'... det er et ukendt ord for en nordmand.«

Hører du det samme nu?

»Ja, jeg hører det samme nu. Det er godt. Det pres skal vi have på os.«