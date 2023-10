Han er en superstjerne for en af verdens største klubber i form af FC Barcelona.

Og i privatlivet kører alt som smurt for den danske landsholdsstjerne Andreas Christensen, der i år er blevet forlovet og venter sit andet barn med sin kæreste Katrine Friis.

Der er altså rigtig meget at være begejstret for, og det var tydeligt at mærke, da landsholdsstjernen med et stort smil og overskud torsdag satte sig i sofaarrangementet i landsholdslejren for at møde den danske presse.

For med et privatliv, der spiller, så er det langt nemmere også at præstere på banen, fortæller Andreas Christensen.

Foto: Miguel Angel Molina/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Miguel Angel Molina/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er dejligt. Jeg synes, det giver en helt anden dynamik også for fodbolden. Én af de sæsoner, hvor jeg personligt har haft det bedst, det var sidste sæson,« siger Barcelona-stjernen, da B.T. hører ham til livet uden for kridtstregerne.

»Vi havde allerede en lille, og i klubben spiller man kampe med så meget pres, men når jeg kommer hjem, så har jeg intet valg om, at jeg skal være far. Det skal jeg være, og jeg skal tage mig af den lille.«

»Også selv om det har været en lortekamp. Jeg kan være skuffet, når jeg er med holdet, men så snart jeg kommer hjem, skal jeg være noget andet. Så personligt har det hjulpet mig utroligt meget, så det har været et dejligt år.«

Og et dejligt år har det altså været af flere årsager.

I sommer offentliggjorde Andreas Christensen og kæresten, at de nu er forlovet - og det var stjernen, der var på knæ under en ferie i Italien.

»Jeg vil gerne sige, jeg gjorde det i Italien,« siger Christensen og tilføjer om sit frieri:

»Jeg ved ikke, om min kæreste vil have det privat, så detaljerne vil jeg gerne holde privat, inden hun har sagt noget.«

Bryllupsplanerne er dog et stykke fra at være planlagt.

»Årh, det ved jeg ikke endnu. Vi kender så mange, der skal giftes, så vi må se, hvornår der bliver tid,« siger Christensen med et smil.

Planerne kommer næppe tættere på at lægge fast i denne uge, hvor Barcelona-spilleren er samlet med det danske landshold, der møder Kasakhstan og San Marino lørdag og tirsdag.