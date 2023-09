Det er en helt ny verden for Pierre-Emile Højbjerg i Tottenham lige nu.

Tre ud af tre gange er han startet ude i Premier League under sin nye chef Ange Postegoclou – og til sammenligning startede han 35 ud af 35 gange i sidste sæson.

Alt er altså vendt på hovedet for den brølstærke danske midtbanespiller, men på pressemødet i landsholdslejren onsdag sværgede Højbjerg fuldstændig troskab over for sin nye chef og for Tottenham.

Det gør han efter en sommer, hvor der ellers har været masser af snak om danskerens fremtid i London-klubben.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Der har været lidt snak, har der ikke?« siger Højbjerg med et smil, da B.T. spørger ham til sommerens spekulationer og situationen i Tottenham.

»Jeg forstår, hvad du siger, men jeg må også bare sige, at jeg følger træneren og holdets vej, og heldigvis har det været med en god tone hele vejen igennem.«

»Der har ikke været noget problem fra nogle af siderne – og der er heldigvis stor forståelse for nu, at det eneste vigtige er opgaverne forude for holdet og klubben.«

Højbjerg blev flittigt rygtet til Atlético Madrid, mens også Fulham og Manchester United har været nævnt, men han blev i London – og nu må Højbjerg gøre sit for at komme ind i varmen blandt de startende 11.

Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

»Der har været stor respekt for begge parter og i sidste ende er det vigtigste – som jeg har gjort meget tydeligt for min træner og for klubben – at spilleren, som i dette tilfælde er mig, skal vise sig fra sin bedste side og jeg skal gøre mig fortjent til den spilletid, jeg får.«

»Lige nu er jeg ikke blandt de startende 11, og det er, hvad det er. Jeg må prøve at være den bedst mulige holdkammerat og prøve at vise mig fra min bedste side, hvis træneren peger på mig. Det er det, jeg kan tage stilling til.«

Stilling har han angiveligt også taget til et ultra-lukrativt bud fra en saudiarabisk klub, der tilbød danskeren en samlet lønpakke på 390 millioner kroner i en kontraktperiode.

Ifølge The Telegraph afviste Højbjerg den knap halve milliard – men den historie havde han dog ikke lyst til at bekræfte onsdag.

»Jeg glæder mig til kampen mod San Marino i morgen. Det er, hvad jeg kan bekræfte.«

Torsdag skal Højbjerg og co. i aktion i Parken, når verdensranglistens nummer sjok, San Marino, kommer forbi i EM-kvalifikationen. Du kan følge det hele her på B.T.