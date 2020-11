Marc Dal Hende bliver skuffet, hvis Superligaens tophold fra Sønderjyske ikke ender i grundspillets top-6.

Sønderjyske spillede mandag aften 1-1 på hjemmebane mod AGF og topper dermed Superligaen med 14 point efter syvende spillerunde.

Trods den gode start holder klubben fast i, at succeskriteriet for sæsonen er at overleve i landets bedste række.

Det er dog ikke alle sønderjyderne, der er så beskedne. Venstrebacken Marc Dal Hende tror nemlig på, at truppen er god nok til top-6.

Han mener, at holdet har et stort potentiale, og han vil blive skuffet, hvis ikke det formår at komme i mesterskabsspillet. Især med holdets nuværende position in mente.

- Jeg synes klart, at vores trup er til top-6. Vi har en kvalitetstrup, og klubben står for ydmyghed og hårdt arbejde.

- Der er ingen tvivl om, at klubben har mulighed for at tage nogle gode steps, så når vi er klar til det, bliver det vel meldt ud, hvad målsætningen er.

- Jeg vil helt klart blive skuffet, hvis vi ikke kommer i top-6, nu hvor vi ligger nummer et efter syv kampe, fastslår 29-årige Dal Hende.

Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, synes, det er dejligt med ambitiøse spillere som Dal Hende. Han fastslår dog, at man skal bevare fødderne på jorden, da man ikke har forudsætninger i klubben for at melde et mål om top-6 ud endnu.

- Vi skal være realistiske, for vi har ikke de rammer og det udgangspunkt, der skal til, før vi kan tage det i munden.

- Vi skal først sige noget, når vi reelt set har forudsætningerne for det. Lige nu går vi på arbejde for at skabe noget bæredygtigt, så det ikke kun er den nuværende sæson, der bliver god, siger Riddersholm efter mandagens uafgjort mod sin tidligere klub.

AGF-træner David Nielsen, der overtog jobbet i Aarhus tilbage i 2017 fra netop Riddersholm, tør ikke spå om, hvilke hold der kommer i top-6.

- Jeg synes, at Sønderjyske er et godt, solidt fodboldhold. Holdet går kynisk til værks, og det er blandt andet derfor, at vi havde det svært hernede.

- I Superligaen kan alt ske. Alle hold kommer vel til at ligge med nogenlunde samme antal point, også når der er spillet otte kampe mere end nu, mener Nielsen.

Hans eget hold, AGF, kæmper også med i toppen, og holdet kravlede med det ene point over Brøndby på fjerdepladsen to point efter Sønderjyske.

