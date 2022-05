Spilletid. Intet andet end spilletid.

Det bliver de danske landsholdsstjerners største hovedbrud de kommende seks måneder, hvis drømmen om en plads i truppen til VM i Qatar skal realiseres.

For siden efteråret, hvor Danmark i overlegen stil kvalificerede sig til den skandaleramte slutrunde, har landstræner Kasper Hjulmand været benhård, når snakken er faldet på de spillere, han vælger at udtage.

De skal nemlig spille fast i deres respektive klubber op til VM, ellers kan flere af dem godt glemme alt om en tur til den stenrige oliestat.

»Der er nogle, der skal tage nogle valg for at finde den rette hylde for at få spillet. Og det bliver en mere skærpet omstændighed i forhold til at udtage en VM-trup, at man er i en god forfatning på det tidspunkt, hvor truppen skal udtages,« lød det fra Kasper Hjulmand tirsdag.

I skrivende stund er flere af landstrænerens vigtigste spillere røget helt ud i kulden rundtomkring i Europas største klubber, og dét, der i efteråret var et landshold fyldt med spillere i storform, ser nu ud til at være forvandlet.

På blot 12 måneder har den manglende spilletid betydet, at danske stjerner som Joakim Mæhle, Mikkel Damsgaard og Martin Braithwaite lige nu er fanget i uvished, når de om ganske få dage møder ind i landsholdslejren.

En stærk kontrast til den trup, som sidste sommer tryllebandt hele fodboldverdenen med den historiske EM-semifinale.

»Det er en voldsomt bekymrende udvikling. Det var jo en stor del af opskriften på EM-succesen, at spillerne mødte op med masser af spilletid i stængerne og var i optimal form. Vi har tidligere set – eksempelvis ved VM i 2010 – hvor galt det kan gå, når man møder op med et hold af bænkevarmere. Kasper Hjulmand skal tage situationen meget alvorligt, og spillerne skal tage ansvar for deres klubsituationer,« siger B.T.s fodboldkommentator Lasse Vøge.

Netop derfor har B.T. taget temperaturen på forårets spilletid hos de 11 danskere, der startede inde i EM-semifinalen mod Wembley, herunder:

Her er der ingen problemer med spilletid. For målmandsstjernen er nemlig fast mand hos Leicester, hvor han har spillet samtlige kampe i Conference League og Premier League – på nær en enkelt – i foråret. Danskeren så dog kortvarigt ud til at være i problemer, da han i maj blev placeret på bænken mod Watford, mens der florerede rygter om et overraskende klubskifte i de engelske medier.

Landsholdets viceanfører fik dog hurtigt erobret pladsen mellem stængerne tilbage og sluttede sæsonen fornemt af. Hans billet til Qatar kommer selvfølgelig ikke i fare.

Puha, hvor skal man næsten starte? Backspilleren har haft et forfærdeligt forår i Udinese. Hjulmand-favoritten har ikke set skyggen af banen i det italienske de sidste seks måneder, hvor han ikke engang har været udtaget til truppen. Ikke siden Danmarks kamp mod Færøerne i november har Stryger haft mulighed for at spille fodbold.

Den 31-årige forsvarsspiller er ifølge italienske medier på kynisk vis blevet straffet for ikke at ville forlænge sin kontrakt med Serie A-klubben. Den udløber i øvrigt denne sommer, og det er måske meget godt, hvis han vil til VM.

Landsholdets anfører har været sat ud af spillet på grund af en alvorlig knæskade, som han pådrog sig i december. Et skidt tidspunkt for den Ballon d'Or-nominerede AC Milan-dansker, der blev hele Danmarks helt under EM-slutrunden.

Kaptajn Kjær blev dog tirsdag udtaget til den kommende landsholdstrup, hvor han skal være med i træningen i det omfang, han kan. Det siger lidt om, hvor altafgørende en rolle han har på landsholdet. Og mon ikke han også får det i Qatar?

Han er lige nu omdrejningspunktet for enorme spekulationer, for den 26-årige forsvarsspillers afslutning i Chelsea har været omgærdet af stor mystik.

Men de varierende startpladser i den engelske storklub de seneste måneder ser dog – efter alt at dømme – ud til at blive skiftet ud med en ny tilværelse i mægtige FC Barcelona, hvor danskeren er tiltænkt en nøglerolle. Det skal gå meget galt, hvis han ikke er én af Kasper Hjulmands første spillere på holdkortet til november.

Forsvarskæmpen skiftede efter EM til Leicester i det, der lignede det perfekte match, men virkeligheden har været en helt, helt anden. Vestergaard er røget helt ud i kulden hos manager Brendan Rodgers.

På trods af nogle enkelte indhop i Conference League har danskeren haft mere end svært ved blot at blive udtaget til klubbens ligakampe. Ikke siden midten af februar, hvor han blot fik to minutter på banen, har han sat sin fod i en Premier League-kamp. Det virker ikke ligefrem langtidsholdbart, hvis han vil undgå en tidlig juleferie senere på året.

Hvis landsholdskometen har svært ved at blive klog på sin rolle i Atalanta, så forstår man ham godt. Hele foråret igennem er backen skiftevis blevet placeret på bænken eller i startopstillingen. En svær periode for Mæhle, som oveni blev indlagt og hasteopereret for blindtarmsbetændelse i april.

Den unge stjerne har dog haft så forrygende et landsholdsår, hvor han har vist sig at være ekstremt farlig foran kassen, at Hjulmand nok kommer til at gå langt for at få ham med.

Han bliver bare ved! Midtbanekrigeren spiller nærmest samtlige minutter for Tottenham. På nær en enkelt kamp i Premier League er det blevet til fuld plade for Højbjerg i det engelske, hvor han er blevet én af holdets helt store stjerner.

Det er næppe ret mange i den danske VM-trup, der kommer til at være i bedre form end ham.

Den tidligere Dortmund-stjerne har haft et – mildt sagt – blandet år i Sevilla, hvor både sygdom og flere skadesperioder har gjort det svært for ham at bide sig fast i startopstillingen på det spanske mandskab.

Har dog fået en masse spilletid i klubbens seneste seks ligakampe, og derfor ligner han et godt bud på en fast starter i det spanske efter sommerferien. Noget, der da også uden tvivl kaster en VM-belønning af sig senere på året.

Det seneste halve års helt store samtaleemne. For Mikkel Damsgaards mystiske skadeshelvede er sjældent set mage. Efter en drilsk knæskade og en efterfølgende operation gik det i efteråret helt galt med en infektion til følge. Og det satte Sampdoria-danskerens udvikling på pause i hele seks måneder.

Nåede dog at få fire små indhop i løbet af Serie A-klubbens sidste seks kampe. Men der er lang vej til startopstillingen i det italienske, virker det til. Anderledes ser det med al sandsynlighed ud på landsholdet, hvor han er én af Hjulmands favoritter.

24 minutter. Det er, hvad den selvtillidsfyldte Barcelona-dansker har måttet affinde sig med i foråret. Efter en stærk sæsonstart med masser af spilletid og et par scoringer blev Braithwaite dog ramt af en grim knæskade.

En skade, der holdt ham ude indtil januar, hvor han gjorde comeback. Men på trods af comebacket er landsholdsspilleren lige nu langt væk fra noget, der nærmer sig førsteholdsfodbold i Barcelona. Man kommer nok ikke uden om et klubskifte, hvis han skal trække den rød-hvide trøje over hovedet i Qatar.

En rutsjebanetur af de helt store. Dolbergs tid i franske Nice har været præget af kaos og voldsomt uheld. Tyveri i hjemmet, en diabetes-diagnosticering og offentlig kritik fra hans egen træner er blot nogle af de ting, som sommerens angrebshelt har været udsat for.

Og derfor har det været varierende med spilletid i den franske storklub de seneste seks måneder. Sluttede sæsonen med at sidde på bænken i de sidste tre kampe. Der er lang vej til den danske topscorer, der blev forgudet under EM.