Marcos Alonso har skrevet under på en ny kontrakt med Chelsea, der binder ham til London-klubben de næste fem år.

Den spanske venstreback havde oprindeligt stadig to år tilbage af sin gamle kontrakt, men på grund af en fremragende start på sæsonen og en voksende interesse fra Real Madrid, har Chelsea nu valgt at tildele Alonso en kontraktforlængelse.

Den 27-årige back, som tidligere på måneden meddelte, at han var tæt på en ny aftale, udtrykker da også sin tilfredshed med den nye kontrakt.

»Jeg er så glad for at blive her og blive ved med at spille for et af de bedste hold i verden. Det har været to rigtigt gode sæsoner, og jeg ser frem til endnu mere,« fortæller Alonso på Chelseas hjemmeside.

Foto: TOBY MELVILLE

Klubbens direktør, Marina Granovskaia er, også meget tilfreds med forlængelsen.

»I de to seneste sæsoner har han (Alonso, red.) udviklet sig til at være en meget vigtig spiller for klubben med sine fremragende egenskaber og fantastiske attitude, der har hjulpet ham til at blive Premier League-vinder og spansk landsholdsspiller.«

Alonso har scoret 15 mål og lavet 11 assists i sine 92 kampe for Chelsea siden sin ankomst i 2016 fra Fiorentina. Den spanske landsholdsspiller har vundet Premier League og FA Cup'en i sin tid på Stamford Bridge.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com