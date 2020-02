Chelsea var bagud 1-2, da Marcos Alonso med sit andet mål i kampen sikrede et point ude mod Bournemouth.

Chelsea var på randen af endnu et nederlag, men en udligning fem minutter før tid sikrede 2-2 ude mod Bournemouth i Premier League.

Chelsea satte en 1-0-føring over styr i anden halvleg, og først i det 85. minut lykkedes det at udligne til 2-2 ved Marcos Alonso, der scorede begge Chelseas mål i opgøret.

Dermed har Chelsea 45 point på fjerdepladsen. Manchester United og Tottenham er begge en kamp efter og har henholdsvis 41 og 40 point.

Chelsea mødte op med lussingen mod Bayern München i ugens løb i frisk erindring. Her blev Chelsea hjemme sat på plads og tabte opgøret i Champions League med 0-3.

Andreas Christensen var med her, og danskeren var også i Chelseas forsvar fra start mod Bournemouth, der havde Philip Billing med fra start.

Billing burde have bragt hjemmeholdet foran med en stor mulighed efter tre minutter, men Wilfredo Caballero reddede fornemt, og danskeren sparkede også bolden i sidenettet to minutter senere.

Gassen gik langsomt af ballonen, og Chelsea arbejdede sig ind i opgøret, og efter en god halv time kom gæsterne foran 1-0.

Unge Reece James sendte bolden ind i feltet fra højre side, og Olivier Giroud kom akkurat foran Nathan Aké, der kastede sig ned for at heade bolden væk.

Giround fik den vippet på overliggeren, og mens Bournemouth-keeper Aaron Ramsdale sprællede, endte bolden hos Marcos Alonso, der hamrede den i mål.

Hjemmeholdet fik dog vendt det hele på hovedet på under et kvarter i anden halvleg. Efter et hjørnespark efter 54 minutter steg Jefferson Lerma til vejrs, og han hoppede langt højere end Mateo Kovacic.

Lerma pandede Bournemouth på 1-1 på et hovedstød, og tre minutter senere blev det 2-1 til hjemmeholdet. Billing fandt Jack Stacey, som hurtigt sendte bolden ind i feltet, hvor Joshua King scorede.

Chelsea pressede gevaldigt på i kampens slutning, og i det 85. minut trykkede Pedro af fra kanten af feltet. Ramsdale reddede, men bolden sprang ud til Alonso, der headede gæsterne på 2-2.

Pierre-Emile Højbjerg var med fra start, da Southampton ude tabte 1-3 mod West Ham. Jannik Vestergaard blev sendt på banen med 20 minutter igen.

