Marcelo forsøgte ikke at skjule noget.

I tirsdagens hæsblæsende Champions League-semifinalereturkamp mod Bayern München var han indlandet i en kontroversiel og opsigtsvækkende episode ligen inden pausen.

Tv-billederne viste tydeligt, at et indlæg fra Joshua Kimmich ramte Marcelos udstrakte venstre hånd i feltet lige inden pausen - og det erkendte brasilianeren efterfølgende.

»Der var hånd på. Den ramte mig på hånden, og der var straffe,« sagde Marcelo ifølge flere medier efter kampen.

Men det blev ikke dømt af dommer Cuneyt Çakir, hvilket var medvirkende til, at kampen endte 2-2, og at Real Madrid samlet kunne kvalificere sig til finalen.

Både under og efter kampen protesterede Bayern München-spillere over den manglende kendelse. Eksempelvis var den skadede forsvarer Jerome Boateng ikke i tvivl på Twitter:

»Ingen straffe? Kom nu lige...«

No penalty?!? Come on... #rmafcb pic.twitter.com/arST1s1FMw — Jerome Boateng (@JB17Official) May 1, 2018

Marcelo var enig.

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at den ikke ramte mig, men sådan er fodbold,« sagde Real Madrid-backen:

»Jeg taler ikke dommerne, men det er tydeligt, at nogle gange dømmer de for dig og andre gange mod dig. Men uanset, hvad der sker, skal du spille fodbold.«

Og fodbold blev der skam også spillet på Santiago Bernabeu.

På den baggrund mente Bayern Münchens træner, at nok var der straffespark i den pågældende situation, men de resterende godt 90 minutters spil kunne havde været lige så afgørende for udfaldet.

»Når jeg ser det igen nu, så ja, der er straffespark. Men jeg vil ikke stå her og beklage mig. Vi brændte så mange chancer, at der ikke er nogen grund til at klage over dommeren,« sagde Jupp Heynckes.

Hvem Real Madrid skal møde i finalen bliver afgjort onsdag aften. Her har Liverpool en 5-2-føring inden returkampen i Rom mod Roma.

