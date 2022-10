Lyt til artiklen

Karim Benzema havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han stod på scenen foran millioner af seere verden over.

Hele salen råbte hans navn i kor, da han fik overrakt fodboldens mest prestigefyldte individuelle pris, Ballon d'Or.

Kåringen som verdens bedste fodboldspiller mandag viste, hvor elsket og populær den 34-årige franskmand er blevet. Men få år før karrierens klimaks mandag aften var virkeligheden en helt anden.

Her var Karim Benzema bandlyst fra det franske landshold og viklet ind i ikke blot én, men flere sexskandaler. En vanvittig historie.

Zahia Dehar, escortpigen, som Karim Benzema blev anklaget for at have haft sex med, selvom hun var mindreårig. Foto: Vianney Le Caer Vis mere Zahia Dehar, escortpigen, som Karim Benzema blev anklaget for at have haft sex med, selvom hun var mindreårig. Foto: Vianney Le Caer

På få år er Real Madrid-stjernen gået fra skurk til konge i fodboldverdenen.

»Jeg er meget glad, meget rørt. Det er en barndomsdrøm, der går i opfyldelse,« sagde Karim Benzema under prisoverrækkelsen i Paris.

»Man skal ikke kun tale om de nemme øjeblikke. Der var også vanskelige tider – især perioden, hvor jeg ikke var på landsholdet. Det var meget svært for mig og alle mine nærmeste, men jeg arbejdede hårdt.«

Karim Benzema blev kronet efter en vanvittig sæson for Real Madrid. Men det er ikke meget mere end halvandet år siden, at det franske landshold slet ikke ville kendes ved ham.

Karim Benzema (iført hætte) ved retten i Versailles uden for Paris i november 2015. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE Vis mere Karim Benzema (iført hætte) ved retten i Versailles uden for Paris i november 2015. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE

Landstræner Didier Deschamps sprængte en regulær bombe, da han udtog angriberen til Frankrigs EM-trup i maj 2021 efter knap seks års fravær, der skyldtes hans involvering i den storomtalte sextape-sag.

Her deltog Karim Benzema i afpresningen af holdkammeraten på landsholdet, Mathieu Valbuena, hvor han og en række bagmænd – blandt andet en af Benzemas barndomsvenner – afkrævede penge af Valbuena for ikke at offentliggøre en sexvideo af vedkommende.

Skandalesagen, der så dagens lys i oktober 2015, kastede en suspendering på landsholdet af sig, og i flere år virkede det helt utopisk at se Benzema i den franske trikot igen.

Især da han selv fik det hele til at eskalere ved at forklare til spanske Marca, at Didier Deschamps havde »bøjet sig for trykket fra en racistisk del af Frankrig« ved ikke at udtage ham til EM i 2016, med henvisning til Karim Benzemas algeriske rødder.

Mathieu Valbuena (tv.) og Karim Benzema på det franske landshold i 2014. Foto: PHILIPPE HUGUEN Vis mere Mathieu Valbuena (tv.) og Karim Benzema på det franske landshold i 2014. Foto: PHILIPPE HUGUEN

Det endte eksempelvis med, at der blev skrevet 'RACIST' med store bogstaver på Deschamps hus.

Hele sagen bidrog til angriberens eksisterende image som bad boy, der blandt andet hang sammen med, at han havde været involveret i flere sager tidligere. Blandt andet blev han anklaget for at have haft sex med en mindreårig prostitueret, Zahia Dehar, i 2009. Sagen kom frem året senere.

Her var tre andre landsholdsspillere også i vælten, men Karim Benzema har altid bedyret sin uskyld – og blev i sidste ende frikendt. I 2018 blev Benzema også sat i forbindelse med en kidnapning, der handlede om store pengesummer. Også her blev sagen lukket.

På trods af de mange møgsager valgte Didier Deschamps at udtage den storspillende angriber efter en 2020-2021-sæson, hvor han scorede 30 mål i 46 kampe for Real Madrid.

Karim Benzema og hans mor, Malika, ved Ballon d'Or-uddelingen. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Karim Benzema og hans mor, Malika, ved Ballon d'Or-uddelingen. Foto: FRANCK FIFE

Tidligere var meldingen fra Det Franske Fodboldforbund, Fédération Francaise de Football, at Benzema ikke kunne udtages, så længe sagen om sexvideoen ikke var afgjort. Men man har et standpunkt, til man har et nyt.

Derfor gjorde Benzema vanvidscomeback for Les Bleus, inden dommen overhovedet var afsagt. I november 2021 – altså efter han igen var at finde på landsholdet – blev han så fundet skyldig og idømt et års betinget fængsel samt en bøde for sin indblanding i sagen, der oprindelig kostede ham landsholdspladsen.

Her var meldingen i første omgang, at Benzema ville anke dommen. Noget, han aldrig gjorde.

På trods af dommen virker verdens bedste fodboldspiller som et andet menneske. Elsket og respekteret verden over for de vanvittige evner, han har med en fodbold. Men også for hans nye, mere ydmyge facon.

»Ballon d'Or er en individuel pris, men det er en kollektiv indsats. Derfor er denne Ballon d'Or folkets Ballon d'Or for mig,« sagde Karim Benzema, da han afsluttede sin tale ved Théâtre du Chatelêt i Paris.

Som han stod dér – først med et smil og en hånd om hjertet foran salen, der klappede af ham – og dernæst med sine forældre og søn på scenen, var der ingen tvivl.

Han er blevet en mand af folket.