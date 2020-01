Det er Christian Eriksen her, der og alle vegne i Milano. I hvert fald hvis man er sportsinteresseret.

B.T. har siden søndag aften været i den danske landsholdsspillers kommende hjemby, og hypen omkring ham er bare steget i takt med, at en præsentation af ham som Inter-spiller er tæt på at blive officiel.

Mandag formiddag landede han så selv i storbyen til både det ene og andet lægetjek, og overalt i Milano var fans og medier stimlet sammen for at få et syn af byens nye superstjerne. Nogle fans gik endda så langt, at bevæbnede betjente gik ind på hospitalsgangene og smed dem ud.

Alle fodboldinteresserede i Milano vil bare have en bid af danskeren, og medierne har selvfølgelig opdaget, hvad der er 'talk of town'.

Således pryder Christian Eriksen forsiderne af de store sportsaviser overalt i Milanos gader, ligesom han også figurerer i de andre aviser.

Christian Eriksen på forsiderne af Gazzetta dello Sport og Corriere dello Sport. Foto: FOTO: Farzam Abolhosseini Vis mere Christian Eriksen på forsiderne af Gazzetta dello Sport og Corriere dello Sport. Foto: FOTO: Farzam Abolhosseini

Eriksen var at finde i samtlige aviser i Italien tirsdag. Vis mere Eriksen var at finde i samtlige aviser i Italien tirsdag.

Indtil videre har Inter dog kun ladet sine fans og medierne se Christian Eriksen én gang under ordnede forhold.

Det var, da han havde bestået lægetjekket anden gang og hilste på de 150 fremmødte - og meget højtråbende - mennesker.

