Der skal mere end et 'almindeligt' saksesparksmål til for at imponere den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic.

Fodbolddentusiaster verden over har været imponerede af Cristiano Ronaldos saksesparksmål i tirsdagens storkamp mellem Juventus og Real Madrid.

Ja, selv hjemmeholdets fans på Juventus Stadium klappede af den portugisiske fodboldstjerne, der med to mål og en fremragende præstation sendte Real Madrid godt på vej mod semifinalen i Champions League med en 3-0-sejr.

Her scorer Cristiano Ronaldo saksesparksmålet og øger Real Madrids føring til 2-0 over Juventus i tirsdagens kvartfinale i Champions League.

Men den svenske fodboldstjerne Zlatan delte ikke entusiasmen på samme måde, da han var med i den amerikanske dækning af Champions League-kampen.

»Det var et godt mål, men han skulle prøve at gøre det fra 40 meter,« sagde Zlatan Ibrahimovic ifølge den australske sportsjournalist Craig Foster med sin vanlige sans for en smart kommentar.

Ibrahimovic on Ronaldo’s goal: “It was a nice goal, but he should try it from 40 meters.” — Craig Foster (@Craig_Foster) April 4, 2018

36-årige Zlatan Ibrahimovic, som for nylig er skiftet til LA Galaxy i USA, henviser selvfølgelig til sit vilde saksesparksmål fra omkring den distance i en venskabskamp mellem Sverige og England i 2012.

Zlatan Ibrahimovic fejrer sit hattrick i venskabskampen mod England på Friends Arena Foto: John Sibley Zlatan Ibrahimovic fejrer sit hattrick i venskabskampen mod England på Friends Arena Foto: John Sibley

Real Madrid endte med at slå de italienske mestre med overraskende 3-0 på udebane. De to storklubber skal mødes igen onsdag 11. april i Madrid på Santiago Bernabéu.