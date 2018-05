En hel nation bukkede hovederne og frygtecde det værste, da Liverpool-stjernen Mohamed Salah lørdag aften måtte lade sig udskifte i Champions Legaue efter bare en halv times spil.

Efter en duel med Real Madrid Sergio Ramos manden, der bærer Egyptens VM-drømme på sine skuldre hevet ned og fik mast sin skulder og kraveben. Endnu er der kun begrænset nyt om skadens omfang - ifølge Egypten ungdoms- og sportsminister Khaled Abd Elaziz er der tale om en ledbåndsskade, der vil koste ham to uger på sidelinjen. Men i et tweet beroliger hovedpersonen sine mange forventningsfuld fans:

»Det var en meget hård nat, men jeg er en fighter. Mod alle odds er jeg sikker på, at jeg kommer til Rusland og gør alle stolte. Jeres kærlighed og støtte giver mig den styrke, jeg har brug for,« skriver han.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) 27. maj 2018

Salah skulle have været Liverpools helt stor våben og efter hans udskiftning faldt holdet i niveau og endte til sidst med at tabe finalen 3-1.

Situationen, der førte til Mohamed Salahs skade i Champions League-finalen. Foto: GEORGI LICOVSKI Situationen, der førte til Mohamed Salahs skade i Champions League-finalen. Foto: GEORGI LICOVSKI

Allerede på selve finaleaftenen var flere - heriblandt implicerede Sergio Ramos - ude og ønske Salah god bedring og som reaktion på hans tweet følger flere trop. Blandt andre holdkammeraten Simon Mignolet:

»Var knust, da jeg så dig forlade banen i første halvleg. God bedring, mand!,« skriver han.

Heartbroken when I saw you coming off the field in the first half Get well soon man! #YNWA — Simon Mignolet (@SMignolet) 27. maj 2018

Egypten har voldsomt brug for Mohamed Salah til VM, hvor de er havnet i pulje A sammen med værtsnationen Rusland, Uruguay og Saudi Arabien. Slutrunden begynder for afrikanernes vedkommende 15. juni.