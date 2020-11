Ni landsholdsspillere kan vende tilbage til træningen efter isolation forud for kamp mod Island på søndag.

Træningen kan foregå nogenlunde normalt fredag i den danske landsholdslejr i Helsingør.

Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser fredag, at de isolerede spillere og ledere fredag er testet negative for coronavirus fredag morgen. Derfor kan de vende tilbage på træningsbanen.

- Alle spillere, trænere og ledere, der har været i isolation, er testet negative her til morgen, og derfor er alle i lejren klar til at træning i dag, skriver DBU.

De spillere, der har været i isolation, er ifølge TV2 Sport Frederik Rønnow, Jesper Hansen, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

Samtlige spillere er løbende blevet testet, efter at de mødte op i landsholdslejren tidligere på ugen. Samtlige test har været negative, fortæller DBU.

Spillerne blev isoleret ud fra et forsigtighedsprincip, efter at Robert Skov viste sig at være smittet med coronavirus. Skov er sendt hjem til sin tyske arbejdsgiver Hoffenheim.

Det danske landshold møder søndag Island i Nations League.

/ritzau/