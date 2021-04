De seks Premier League-klubber, der skulle være med til at starte European Super League, har nu trukket sig.

Mængden af hold, der skulle deltage i en kommende European Super League for kontinentets bedste fodboldhold, er tirsdag blevet skåret halvt over.

Samtlige engelske hold - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City og Tottenham - har nemlig trukket sig fra forslaget.

Det skriver klubberne på nær Chelsea på deres hjemmesider. Det kom dog frem tirsdag aften, at Chelsea havde påbegyndt en exit fra projektet, om end klubben ikke har endeligt bekræftet det endnu.

Arsenal skriver i et åbent brev til klubbens fans:

- Vi begik en fejl, og det undskylder vi for.

- Som resultat af at vi lyttede til jer og det bredere fodboldsamfund, har vi trukket os fra den foreslåede Super League.

Også Tottenham bekræfter i et åbent brev, at klubben trækker sig, og beklager, at fans måtte føle sig trådt over tæerne.

- Vi beklager den angst og bekymring, der udsprang af forslaget om en European Super League, skriver klubben.

Manchester City var den første britiske klub, der tirsdag aften meldte ud, at man havde sat de juridiske hjul i gang for at trække sig fra forslaget om en European Super League.

Senere torsdag aften mødtes klubberne ifølge det britiske medie BBC for at diskutere kritikken af turneringen. Det er nu efter det møde, at klubberne har besluttet sig for at trække sig.

Forslaget om en udbryderturnering, der samtidig skulle være enden på holdenes deltagelse i Champions League, mødte en sønderrivende kritik fra fans, tv-stationer, fodboldeksperter og andre klubber.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) truede med at udelukke klubberne fra Champions League, ligesom at det var på tale, at spillere, der tog del i European Super League, skulle udelukkes fra at deltage i Uefas turneringer for landshold.

/ritzau/