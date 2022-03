Det var lige ved at ende i klammeri, men det endte i stedet i en kærlig krammer.

Christian Eriksen var i aktion i hele Premier League-kampen mellem Brentford og Norwich, hvor en særlig episode med den danske stjerne i hovedrollen var et af mange højdepunkter for tilbagevendte Eriksen, som sejrede med Brentford.

Den danske landsholdsspiller, som startede inde i en vigtig kamp for første gang siden sit hjertestop under EM, gik til den og styrede kampen, som havde han aldrig været væk fra fodbold.

I første halvleg var danskeren dog på et tidspunkt for overtændt og hev en modstander, som var ved at starte et farligt angreb, i græsset, så de begge tumlede om i græsset. Det kostede danskeren et gult kort, men det kunne også have udviklet sig endnu mere dramatisk.

Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Foto: ANDREW BOYERS

For Norwich-spilleren, som Eriksens frispark gik ud over, Brandon Williams, reagerede umiddelbart voldsomt på at blive revet omkuld, og han var til at starte med tydeligt ophidset.

Tv-billederne viser, at Williams simpelthen er på nippet til at sende en gedigen sviner - og måske det, der er værre - i retningen af sin modstander, som han er væltet om i græsset med. Men så opdager han, at det er Christian Eriksen, der er synderen.

I det der må være ren og skær sympati med danskeren, som hele verden har lært at kende efter sit EM-kollaps og kamp for at fighte sig tilbage til topfodbold, bliver Williams' vrede skiftet ud med et smil - og et arrigt skub bliver til en venskabelig omfavnelse.

Se videoen herover med den livsbekræftende episode fra kampen, som Eriksen og Brentford vandt 3-1.