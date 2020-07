Der er fest og glade dage i Leeds United.

Fredag aften blev det en kendsgerning, at klubben efter 16 års venten igen bliver en del af det fineste selskab, Premier League.

Oprykningen betyder samtidig, at der er en direkte positiv konseksvens for alle ansatte i klubben.

En god tommelfingerregel er, at en Premier League-oprykning svarer til en gevinst på mindst en milliard kroner, og flere engelske medier spekulerer i, at det tal er mere end 50 procent større i virkeligheden.

Andrea Radrizzani tjener også godt på oprykningen. Foto: Ye Aung THU Vis mere Andrea Radrizzani tjener også godt på oprykningen. Foto: Ye Aung THU

Under alle omstændigheder vil ledelsen i klubben sørge for, at samtlige 580 medarbejdere skal have en del af den kage.

Der vil både være en bonus og lønforhøjelse til dem alle sammen, skriver Daily Mail.

Aftalen er én, der blev lavet af den tidligere ejer Massimo Cellino, og den er fortsat under Andrea Radrizzani, som købte Leeds for tre år siden.

Alene i bonus har klubben øremærket 156 millioner kroner til de ansatte.

Jo, der er masser at glæde sig over i West Yorkshire.