Hvis du ikke kan huske, hvem der spiller med hvilket nummer på diverse Premier League-hold, bliver det ikke lettere for dig at kende forskel i den kommende runde.

For når de næste kampe afvikles i Premier League, bliver det uden spillernes egne navne på trøjerne.

I stedet vil samtlige hold have 'Black Lives Matter' stående på deres trøje til minde om George Floyd og til støtte for sorte i hele verden.

Det skriver britiske medier, herunder Sky Sports og BBC.

Mané, Salah og Firmino bliver skiftet ud med Black Lives Matter. Foto: GEOFF CADDICK Vis mere Mané, Salah og Firmino bliver skiftet ud med Black Lives Matter. Foto: GEOFF CADDICK

Alle 20 Premier League-klubber er gået sammen og har udarbejdet en pressemeddelelse, hvor spillerne skriver, at de kæmper for 'et globalt samfund med inklusion, respekt og lige muligheder for alle, uanset hvilken hudfarve eller tro man har.'

Derudover har det engelske fodboldforbund, FA, udtalt, at man tager et 'sund fornuft-standpunkt' til andre protester.

Det kan eksempelvis være at tage et knæ i forbindelse med en målfejring, eller hvis holdene samlet tager et knæ inden kampstart – en protest, som NFL-spilleren Colin Kaepernick startede, og som har fået liv igen i de seneste uger.

Arsenal har eksempelvis allerede taget et knæ for Black Lives Matter-bevægelsen i forbindelse med deres træningskamp mod danskerklubben Brentford onsdag.

I Italien protesterede AC Milan med Simon Kjær på holdet fredag aften i Coppa Italia-nederlaget til Juventus. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere I Italien protesterede AC Milan med Simon Kjær på holdet fredag aften i Coppa Italia-nederlaget til Juventus. Foto: MIGUEL MEDINA

Sportspsykologen Steven Sylvester, der arbejder tæt med Premier League, siger til Sky Sports, at mange spillere har kontaktet ham for vejledning i, hvad de kan gøre for at skabe lighed og samhørighed i fodboldverdenen.

Herhjemme har vi eksempelvis set FC Nordsjælland og FC Midtjylland gøre det samme, da de åbnede Superligaen igen. Se det øverst i artiklen.

Og det med andre navne på trøjen er noget, de kender godt i netop FC Nordsjælland. De seneste to år på kvindernes internationale kampdag har hver FCN-spiller spillet med en kvinde, der inspirerer dem, på ryggen i stedet for deres eget navn.

Premier League-protesten står på i sæsonens første 12 kampe. Det drejer sig om to udskudte kampe, Aston Villa-Sheffield United og Manchester City-Arsenal, der genåbner Premier League-sæsonen på onsdag, samt hele runde 30, der spilles fra 19. til 21. juni.

Her er Premier League tilbage, blandt andet med et par storbrag i form af Tottenham-Manchester United og Everton-Liverpool.