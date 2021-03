Den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen er gået konkurs med sit investeringsfirma ANPARTSSELSKABET AF 19.08.2003.

Det skriver Se og Hør på baggrund af et opslag i Statstidende.

Allerede i efteråret var der problemer, da Nielsen ikke indleverede sit årsregnskab for 2019, hvilket er en overtrædelse af selskabsloven.

Og der var der heller ikke meget at juble over for den tidligere Tottenham-spiller.

Allan Nielsen i aktion tilbage i 2019 i en legendekamp for Tottenham. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Allan Nielsen i aktion tilbage i 2019 i en legendekamp for Tottenham. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

I 2018 var der nul kroner i indtægt og en negativ egenkapital på næsten 11 millioner kroner efter fejlslagne ejendomsinvesteringer.

Ifølge Se og Hør har Retten i Hillerød taget selskabet under konkursbehandling, hvor man opfordrer alle med penge til gode i selskabet til at melde sig inden for et frist på fire uger.

Allan Nielsen danner privat par med den professionelle springrytter Tina Lund, de fandt sammen i 2009, og parret bor til daglig i Dubai med deres to fælles børn.

Han var professionel fodboldspiller over en periode på 15 år, inden han stoppede sin fodboldkarriere i 2004.

I løbet af karrieren tjente han millioner ved at spille for klubber som Bayern München, FCK, Brøndby og Tottenham.

Det blev desuden til 44 landskampe for det danske landshold og deltagelse ved flere slutrunder.