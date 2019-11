Allan Nielsen var ramt af mange forskellige følelser.

»Her sidder jeg på hospitalet og skal støtte Tina, og der får man de her tanker om liv og død,« siger han:

»Det hele er bare så skarpt. Kontrasten er dér.«

I tv-programmet 'Til middag hos...' fortæller den tidligere danske landsholdsspiller torsdag om, hvordan fødsel og død på samme tid kom helt tæt på ham og familien.

I oktober 2016 skulle hustruen Tina Lund føde parrets andet barn, Lilly, i Dubai. Imens lå Allan Nielsens far i Danmark meget syg med lungekræft.

»Der hvor det går op for én, hvor langt væk man er,« fortæller Allan Nielsen de andre deltagere i programmet: Jackie Navarro, Dan Andersen og Annemette Voss:

»Lilly, min datter, kæmper for at komme ud i den her verden, og min far kæmper for bare at blive en lille smule længere.«

Da Allan Nielsen og Tina Lund ankommer til hospitalet i Dubai, hvor parret i mange har boet, er den tidligere fodboldspillers fars samtidig blevet udskrevet for at 'slappe af' derhjemme.

Deltagerne i denne uges 'Til middag hos...' er Allan Nielsen, Annemette Voss, Jackie Navarro og Dan Andersen. Vis mere Deltagerne i denne uges 'Til middag hos...' er Allan Nielsen, Annemette Voss, Jackie Navarro og Dan Andersen.

Efter en vellykket fødsel i Dubai får Allan Nielsens far det dog i løbet af natten dårligere i Danmark.

»Så vågner jeg om morgenen og kan se, at min søster har ringet sent aften. Så skynder jeg mig at ringe til hende: 'Det var begyndt at gå lidt skidt'. Så begynder jeg at kigge efter en flybillet,« siger Allan Nielsen:

»Han går bort kl 18 og jeg har en flyafgang fra Dubai kl 23. Så lige dér, ville man allerhelst være dér - men selvfølgelig var der også nogle omstændigheder med at Lilly blev født. Og jeg ved, at min far også gerne ville have, at jeg var der for min kone og barn.«

Torsdagens afsnit af 'Til middag hos...' bliver sendt på TV3 kl. 19.