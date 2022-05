Et job som fodboldekspert på TV3 Sport med hovedkontor i København hænger ikke altid sammen med livet i Aalborg.

Det har Allan Kuhn måttet sande.

Derfor har han sammen med sin hustru, Pernille, besluttet at rykke teltpælene op i Nordens Paris og flytte til hovedstaden.

Her leder de efter et stort hus, der kan rumme tre generationer, så datteren Josephine Kuhn og hendes familie kan flytte med.

Josephine Kuhn, der er vært på podcasten 'Fries Before Guys', har sammen med sin forlovede, Alexander, datteren Sienna, som Allan Kuhn ser meget til i hverdagene, når han har fri fra jobbet på TV3 Sport.

»Vi har jo været vant til at være rigtig meget sammen som familie, og vi er vant til at være fleksible. Det er man nødt til at være,« siger 54-årige Allan Kuhn med et grin og fortsætter:

»Vi synes, det er en win-win, og det er derfor, vi synes, at det er en rigtig god idé. Vi har kunnet se, at det har kunnet lade sig gøre før.«

Det har de erfaret gennem adskillige ture til familiens sommerhus i Sverige og i et år, hvor Josephine og Alexander fik renoveret deres lejlighed og boede hjemme hos Allan og Pernille Kuhn. Her var det dog uden Sienna, men det bekymrer ikke Kuhn.

Allan Kuhn, der tidligere har været træner i blandt andet FC Midtjylland, Malmö FF og Hobro IK, arbejder i dag som fodboldekspert på TV3 Sport. Foto: Henning Bagger Vis mere Allan Kuhn, der tidligere har været træner i blandt andet FC Midtjylland, Malmö FF og Hobro IK, arbejder i dag som fodboldekspert på TV3 Sport. Foto: Henning Bagger

»Vi har oplevet nu, at vi matcher ret godt, og de har brug for, at vi kan hjælpe hinanden på en helt anden måde. Det er det værd at gøre det på den her måde og flytte i et generationshus. Det er så let at hjælpe til med barnet, og så kan vi godt lide at være sammen som familie. Så det ligger lige til højrebenet.«

Selvom Allan Kuhn kun bor 300 meter fra Josephine i Aalborg, så er det en glad far, der kan se frem til at bo under samme tag som sin mellemste datter.

»Jeg står med et smil på læben, når jeg taler om det her. Både min kone og jeg er helt enige om, at det er det rigtige at gøre. Det har vi altid syntes,« fortæller Kuhn.

Allan og Pernille Kuhns to andre døtre bor allerede i København, men det er ikke dét, der har været altafgørende for flytningen.

»Det er, fordi jeg arbejder i København, og alle skal arbejde der – og vi har en masse familie der. Man skal ikke flytte efter sine børn, men når man har tre piger og to børnebørn derovre, og jeg arbejder i København, så giver det lidt sig selv,« siger Kuhn.