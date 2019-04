Fredag var en stor dag for det danske døvelandshold i fodbold.

Her blev det nemlig en realitet, at holdet til sommer skal repræsentere de rød og hvide farver ved EM i Grækenland.

Og det er noget, der glæder Ali-Reza Shiripour, som er en af holdets profiler, da han fik overrakt nyheden.

»Jeg fik beskeden om, at jeg var udtaget til EM i fredags. Det er helt fantastisk, og det føles ekstremt godt i min krop,« lyder det fra Ali-Reza Shiripour.

Mathias 'Zanka' Jørgensen donerede 10.000 til døvelandsholdet, hvilket kickstartede hele indsamlinge. Foto: Mads Claus Rasmussen

Deltagelsen ved EM blev sikret efter hjælp fra borgere i Danmark. Døvelandsholdet manglede nemlig 70.000 kroner for at dække udgifterne til EM, og derfor oprettede landsholdet en indsamling.

Nogle af dem, der bidrog til indsamling, var landsholdsstjernerne Mathias 'Zanka' Jørgensen og Yussuf Poulsen. De donerede hver 10.000 kroner og efterfølgende kunne Ali-Reza Shiripour og de resterende spillere blot se på, mens indsamlingskontoen blev højere og pludselig sagde 72.050.

Ali-Reza Shiripour lægger da ej heller skjul på sin taknemmelighed.

»Jeg er vildt overrasket, for vi har ikke fået denne opbakning før, så det er første gang, jeg oplever sådan noget. Det betyder meget for os. Også at de to store stjerner (Mathias 'Zanka' Jørgensen og Yussuf Poulsen, red.) gad smide penge på døvelandsholdet. Det vækker meget positivitet i mit hoved og mine tanker. Kæmpe tak!«

Det er anden gang, Ali-Reza Shiripour skal til EM for døvelandsholdet. Privatfoto.

Nu kan døvelandsholdet fokusere fuldt og fast på EM-slutrunden - vel og mærke uden at spekulere på det økonomiske aspekt i det.

Døvelandsholdet skal ved EM møde Tyrkiet, Irland og Ungarn. Særligt Tyrkiet er puljens skrækmodstander, idet de er regerende OL,- VM- og EM-guldvindere. Men det bekymrer ikke Ali-Reza Shiripour.

»Vi har stillet med et rigtig godt team, og derfor er jeg faktisk meget motiveret for at møde dem. Kort og godt er jeg slet ikke bange for Tyrkiet og resten af dem, vi er i pulje med.«

Slutrunden i Grækenland foregår fra den 31. maj til den 16. juni.