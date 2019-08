Fem mål.

Det er alt, hvad Alexis Sanchez har lavet i Manchester United-trøjen.

Den chilenske fodboldstjerne har på ingen måde været en succes i Manchester United, siden han i 2018 skiftede til klubben fra Arsenal til en pris på 34 millioner euro ifølge Transfermarkt.

Nu nærmer chileneren sig et exit fra den engelske topklub, hvor italienske Inter skulle være tæt på at hente ham - også selvom Ole Gunnar Solskjær påstår, at Sanchez har en rolle at spille i klubben endnu.

Alexis Sanchez blev den bedste betalte spiller i Premier League ved sit skifte i 2018. Foto: UESLEI MARCELINO Vis mere Alexis Sanchez blev den bedste betalte spiller i Premier League ved sit skifte i 2018. Foto: UESLEI MARCELINO

Engelske Daily Mail har dog sat sig til at regne en smule på Sanchez' præstationer set i forhold til den voldsomme kontrakt, han skrev under på i 2018.

Da han skiftede til Manchester United, blev han den på det tidspunkt bedst betalte spiller i Premier League med en garanteret ugeløn på 505.000 pund. Det svarer til 4,1 millioner kroner.

Det betyder, at han i ren og skær løn (og rettigheder til sine egne billeder) har tjent 333 millioner kroner.

Lidt let matematik betyder således, at Alexis Sanchez i Manchester United har tjent 66,7 millioner kroner per mål, han har scoret for 'De Røde Djævle'.

Går vi skridtet videre og kigger på de 45 kampe, han har spillet i United-trøjen, giver det en indtjening på 7,4 millioner kroner for hver gang, han har været en tur på græs.

Så kan man være en anelse spids og medregne transfersummen, som Manchester United betalte. De 34 millioner euro bliver i danske kroner til 253 millioner, og dermed har Alexis Sanchez i alt kostet Manchester United 586 millioner kroner.

Så er vi ude reelt set ude i 117 millioner kroner per scoring, men så ville det selvfølgelig også kun være fair at se på, hvad Alexis Sanchez havde bragt til klubben i forhold til eksempelvis trøjesalg.

Alexis Sanchez er blevet 30 år gammel og har før Manchester United spillet i Arsenal, FC Barcelona og Udinese i Europa.