Et spark i ansigtet, der gav holdets keeper et kraniebrud, et knytnæveslag i spillertunnelen og et barrikaderet omklædningsrum.

Alexander Bah fortæller dagen derpå noget fortvivlet om karrierens mest vanvittige kamp, da danskerens klub Slavia Prag torsdag besejrede de nykårede skotske mestre fra Rangers med 2-0 og dermed spillede sig i kvartfinalen i Europa League.

»Det var en decideret krig. Jeg har aldrig oplevet noget vildere på en fodboldbane. Rangers gjorde det til en ond kamp, og alt startede med sparket i ansigtet. Det hører jo ingen steder hjemme,« siger Alexander Bah til B.T.

Det skete i det 61. minut af opgøret, da Rangers' Kemar Roofe hoppede ind en i duel med støvlen først og placerede knopperne i ansigtet på en fremadstormende Slavia Prag-keeper, Ondrej Kolar. Det kostede Kolar flere sting i panden og et kraniebrud.

Den voldsomme hændelse affødte et rødt kort til Roofe, men også en ond stemning på banen, der ikke forsvandt med dommerens slutfløjt.

Ifølge flere engelske medier blev Rangers' finske landsholdsspiller Glen Kamara udsat for en racistisk kommentar af Slavia Prags Ondrej Kúdela.

»Jeg var ikke tæt på situationen, da der begyndte at være tumult efter en kommentar fra Kúdela, men jeg kender ham. Han er den mest kærlige fyr, og det var ikke racistisk, det han råbte i situationen. Jeg snakkede selv med ham efter kampen, men jeg ved ikke helt præcist, hvad han sagde. Det var noget i stil med 'fucking idiot',« siger Bah om episoden, der endte med et få et meget voldeligt efterspil.

»Han (Glen Kamara, red.) stod og ventede på Kúdela i spillertunnelen, hvor han slår Kúdela med en knyttet næve. Som jeg kunne forstå det, så var der også nogle Rangers-spillere, der stod og ventede på os ved vores omklædningsrum.«

Samtidigt havde Rangers' fans brudt ind i receptionen på Ibrox Stadium, og de prøvede at kæmpe sig vej til tjekkernes omklædningsrum.

Alexander Bah og hans holdkammerater var derfor nødsaget til at blive ude ved banen og vente i halvanden time, før det skotske politi fik styr på situationen.

Bah forklarer, hvordan Rangers' fans også havde belejret sig foran tjekkernes spillerbus. Da situationen endelig kom under kontrol, blev spillerbussen sikkert eskorteret af politiet tilbage til deres hotel.

Rangers-manager Steven Gerrard vil ikke kommentere på de voldsomme hændelser i og efter kampen, men han stoler på sine spillere.

»Jeg tror 100 procent på, hvad han (Glen Kamara, red.) siger med hensyn til beskyldningen. Andre spillere omkring ham hørte det, så jeg vil stå skulder til skulder med Glen Kamara i den her sag. Den er overgået til UEFA nu, og jeg håber bare, det ikke bliver børstet under gulvtæppet,« lød det fra Gerrard efter kampen.

Slavia Prags klubpræsident, Jaroslav Tvrdik, er ikke enig i udlægningen af sagen. Han var efter kampen ude på klubbens hjemmeside og afvise, at der skulle have været en racistisk kommentar fra Kúdela i opgøret.

Hvorvidt der var tale om racisme i kampen eller ej, så er Alexander Bah frustreret over, at det stadig er til stede fodbolden.

»Jeg er mega ked af, at det er det, som det kommer til at handle om. Jeg har heldigvis aldrig været udsat for det, og det er heller ikke noget, som jeg har oplevet i Tjekkiet. Det er første gang i karrieren, at jeg spiller en kamp, hvor det er i fokus. Men jeg er ked af, at det stadig er et problem i nutidens fodbold.«

Nu vil danskeren til at lægge den vilde kamp bag sig og fokusere på, hvad klubben har opnået. Han understreger samtidig, at han er utrolig glad for tilværelsen i den tjekkiske storklub.

»Vi spiller en god gang fodbold i begge kampe, og jeg får masser af spilletid i øjeblikket. Heldigvis har det kun handlet om fodbold for mig indtil nu, og det gør det snart igen. Jeg er utrolig glad for at være i klubben.«

Alexander Bah glæder sig til kvartfinalen, hvor Arsenal venter. Dermed er det anden gang i knockoutfasen i Europa League, at Slavia Prag skal møde engelsk modstander, efter de i sekstendedelsfinalen eskorterede Leicester ud af turneringen.

»Vi har jo slået et engelsk tophold ud af turneringen allerede, så mon ikke vi kan gøre det igen,« slutter Bah, inden han med holdkammeraterne satte sig ind i flyet på vej hjem til den tjekkiske hovedstad.

Slavia Prag skal møde Arsenal over to opgør, hvor det første af slagsen bliver spillet på Emirates 8. april. Returopgøret spilles ugen efter i Prag.