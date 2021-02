Manchester United-ikonet Sir Alex Ferguson gennemgik en livstruende operation tilbage i maj 2018.

Sir Alex Fergusons akutte behandling kom på grund af en hjerneblødning, hvor den 79-årige eks-manager heldigvis kom sig efter den meget alvorlige situation.

Nu kigger Ferguson tilbage på tiden i en kommende dokumentar, hvor han åbner op for frygten for, at han ville miste sin hukommelse.

Dokumentaren 'Sir Alex Ferguson: Never Give In' skal ifølge Ferguson selv sikre, at hans fortællinger bliver fortalt, skriver engelske Daily Mail.

»At miste min hukommelse var min største frygt, da jeg fik en hjerneblødning i 2018,« lyder det fra Ferguson.

»Ved at lave denne film var jeg i stand til at se tilbage på de vigtigste øjeblikke i mit liv.«

Trænerikonet kan heldigvis mindes de både gode og dårlig tider gennem sin imponerende karriere, der blandt andet bød på 13 Premier League-mesterskaber. Den kommende dokumentar giver også et indblik i, hvordan manageren blev formet under en arbejderopvækst i Glasgow.

Det er Fergusons egen søn Jason, der står for at instruere dokumentaren.

Manchester United-legenderne Eric Cantona, Ryan Giggs og Gordon Strachan vil også medvirke i filmen.

Sir Alex Ferguson er den mest succesrige britiske manager nogensinde, hvor han udover de mange Premier League-titler har vundet fem FA Cup-titler og to Champions League-trofæer.

Dokumentaren udkommer 29. maj.