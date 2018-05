Det ramte mange mennesker, da den legendariske Manchester United-manager Sir Alex Ferguson blev ramt af en hjerneblødning. Og naturligvis ramte det familien allerhårdest. Men nu bryder Alex Fergusons søn endelig tavsheden med et stort tak.

»Jeg vil gerne takke det enorme antal mennesker, der har været så søde at sende støtte-beskeder. Det har været overvældende at læse, hvor mange mennesker der bekymrer sig, og som tænker på min far og vejen tilbage,« siger Darren Ferguson ifølge BBC.

Alex Ferguson blev ramt af en hjerneblødning for en uges tid siden, og den 76-årige eks-manager for Manchester United kæmpede i en periode for sit liv. Men onsdag var der gode nyheder, da det blev meldt ud, at skotten ikke længere havde brug for intensiv behandling og dermed altså var udenfor livsfare.

Den fremgang betyder dog ikke, at familien nu åbner mere op. De beder stadig om ro om Alex Ferguson.

»Vi vil fortsat gerne bede om at få lov at have vores privatliv under denne vitale periode i hans rehabilitering,« siger Darren Ferguson, der er gået i sin fars fodspor og selv er blevet manager.

Men da han hørte om sin fars alvorlige tilstand, måtte Ferguson junior melde fra til en kamp i spidsen for sit hold Doncaster.

Alex Ferguson blev akut opereret efter hjerneblødningen, og da han vågnede op igen, var han angiveligt straks klar med et relevant fodboldspørgsmål, som du kan læse meget mere om her.

Men der går nok et stykke tid endnu, før den legendariske manager igen kan få lov at komme på Old Trafford, hvor han har nydt så mange succeser.