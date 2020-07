Du kender det måske godt. Du har gang i en helt forrygende aften i byen og har fået en anelse for meget at drikke. Alligevel virker det som den bedste idé at tage telefonen op ad lommen for at ringe til en bestemt person.

Om det var lige præcis det, der skete for Liverpools manager Jürgen Klopp, vides ikke. Men det er nok ikke meget langt fra.

Den tyske mestertræner var således mere end blot almindelig begejstret den aften og nat, hvor han endelig kunne kalde sig for engelsk mester.

Det afslører den legendariske Manchester United-manager Sir Alex Ferguson mandag under en tale, hvor han præsenterede Klopp for prisen som årets manager.

Jurgen Klopp woke Sir Alex Ferguson up at 3.30 am to tell him Liverpool had won the Premier League pic.twitter.com/Pxx1PHfcOk — Goal (@goal) July 27, 2020

»Din personlighed gik hele vejen igennem klubben, og synes, det har været en forrygende præstation af jer. Jeg vil tilgive dig for at vække mig klokken halv fire om natten for at fortælle mig, at du havde vundet ligaen.«

Det var da også for første gang i 30 år, at Liverpool for nyligt kunne kalde sig for engelske mestre, og en stor del af æren ikke mindst er gået til den tyske manager.

Derfor var jublen da også naturligt nok stor hos både fans, spillere og træner, da det suveræne mesterskab endelig kunne fejres.

Udover den sjove anekdote, der endnu engang sætter en tyk streg under den tyske managers særlige personlighed, var der naturligvis også plads til store roser for det suveræne og velfortjente mesterskab fra Alex Ferguson.

»Fantastisk, Jürgen. 30 år siden siden, at ligaen sidst blev vundet? Fantastisk. Det er fuldstændig fortjent, og det niveau, dit hold har præsteret på, har været fremragende,« siger han.

Jürgen Klopp selv er da også begejstret for den fine hæder som årets manager, der er uddelt af den engelske manager-organisation, LMA.

»Jeg er meget glad for at vinde dette trofæ, som er opkaldt efter en mand, jeg beundrer så meget. Det føles ekstra særligt at vinde denne pris, fordi det er mine med-managere, som har stemt,« siger han til LMA's hjemmeside.

Liverpool vandt med hele 18 point ned til nærmeste forfølger Manchester City.