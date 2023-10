En småskadet Simon Kjær sad helt ude på kanten af sin sofa, da han søndag så sit hold, AC Milan, sejre med 1-0 ude over Genoa.

For en udvisning til AC Milans målmand betød, at veteran-angriberen Olivier Giroud måtte tage kassen i kampens afslutning.

»Det er vel de mest sindssyge 10 minutter, jeg har set i mit fjernsyn. Det var frustrerende men også glædeligt, når man nu til sidst fik det, man havde håbet på.«

»Det var sindssyge scener - jeg kan ikke huske, at jeg har set noget lignende,« lød det tirsdag i landsholdslejren fra den danske anfører.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det lykkedes Giroud at holde nullet - blandt andet med en fin redning i kampens overtid. Og det har efterfølgende ført til en del omklædningsrumslir i den stjernespækkede Serie A-klub.

»Ja, selvfølgelig. Der har været en masse beskeder i vores gruppe, og jeg er sikker på, at AC Milan har gjort sit til at hype det,« vurderede Kjær, der dog ikke mener, at den franske angriber skal skifte position permanent.

»Jeg tror, at Oli bliver ved med at være Oli. Han skal ikke stå til træning, haha.«

AC Milan, Kjær og Giroud topper med søndagens sejr Serie A.