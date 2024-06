En af de største Liverpool-legender gennem tiden ligger alvorligt syg på hospitalet.

Således oplyser klubben selv på sin hjemmeside, at den tidligere skotske Liverpool-kaptajn, Alan Hansen, er blevet indlagt.

»Alle i Liverpool FC støtter og tænker på vores legendariske tidligere kaptajn, Alan Hansen, som i øjeblikket er alvorligt syg på hospitalet,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Alan Hansen, der kom til Liverpool FC i 1977, spillede hele 620 kampe for den engelske storklub, var på imponerede vis med til at vinde otte ligatitler, to FA Cup-titler og tre European Cups, der i dag er kendt som Champions League.

Klubben oplyser desuden, at man er i løbende kontakt med Hansens familie for at kunne støtte dem så meget så muligt i den svære tid.

»Vi kommer med yderligere informationer, som vi modtager dem og opfordrer til at man respekterer Hansen-familiens privatliv,« lyder det fra klubben.

Hansen hoserede i sin aktive karriere i midterforsvaret og repræsenterede udover Liverpool også skotske Patrick Thistle.