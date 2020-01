Siden 2016 har målmand Andre Onana været en vigtig brik hos den hollandske storklub Ajax Amsterdam.

Men hvis han havde haft en anden hudfarve, så havde hans arbejdsgiver haft hjemme på en endnu større adresse.

Det siger Andre Onana i et opsigtsvækkende interview med spanske Marca.

Her fortæller Onana blandt andet, at en klub kontaktede ham efter Europa League-finalen i 2017, men klubben endte med at droppe ham på grund af hans hudfarve.

»Det er ikke let for en sort målmand at nå toppen.«

»De besluttede sig for ikke at skrive kontrakt med mig, fordi en sort målmand ville være en vanskelig størrelse for deres tilhængere.«

»Det var ikke fordi, at de ikke syntes, jeg var god nok. Det betragter jeg som en kompliment,« siger Andre Onana til Marca.

Ajax-målmanden slår samtidig fast, at racisme i høj grad er en del af hans virkelighed som professionel fodboldspiller.

»Racismen er derude, jeg skal håndtere det i næsten alle udekampe.«

»Men jeg taler ikke om det, jeg er stolt af at være sort.«

»Jeg ser ikke en forskel på sort og hvid. Hvis du gør, så er det dit problem,« lyder det fra Andre Onana.

Den 23-årige målmand har trods sin unge alder været en nøglefigur for Ajax i flere sæsoner, og han har ligeledes spillet 16 kamp for Camerouns landshold.