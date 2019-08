Apoel FC var bedst, men Ajax fik 0-0 på udebane i den første kamp i playoffrunden om Champions League-billet.

Sidste sæsons Champions League-semifinalister fra Ajax risikerer at gå glip af gruppespillet i denne sæsons Champions League.

Uden Kasper Dolberg i truppen måtte hollænderne tirsdag aften slide sig til 0-0 på udebane mod cypriotiske Apoel FC i det første opgør mellem klubberne i playoffrunden om en Champions League-billet.

På GSP Stadium i udkanten af Nicosia har AaB og FC København tidligere fået slukket Champions League-drømmen. Ajax havde også alvorlige problemer på det stemningsfyldte stadion.

Det kunne blandt andet ses i dommerens sorte bog, da Ajax blev noteret for hele syv advarsler. Højrebacken Noussair Mazraoui stod for to af dem. Derfor var Ajax i undertal i de sidste ti minutter plus tillægstid.

Også målt på store chancer var Apoel bedst i de største dele af kampen efter en god Ajax-åbning.

I første halvleg havde jordaneren Mousa Al-Tamari en kæmpe chance for at bringe Apoel i front. Men han ramte bolden skævt, så den gik forbi mål. Efter pausen skød han også med løst krudt på en god mulighed.

I anden halvleg var hjemmeholdet toneangivende, og uroen sværmede omkring Ajax-feltet.

Den tidligere FCK-spiller Andrija Pavlovic havde blandt andet et forsøg på overliggeren efter et indlæg fra den udlejede FCK'er Uros Matic.

Med 20 minutter tilbage af opgøret måtte Ajax-keeper André Onana diske op med en fremragende redning for at afværge brasilianeren Lucas i at blive målscorer.

På trods af en udvisning red Ajax stormen af og slap fra Cypern med 0-0.

Club Brugge og Slavia Prag tog begge et stort skridt mod gruppespillet tirsdag aften efter to udesejre på 1-0. Belgierne vandt over østrigske Lask Linz, mens tjekkerne sejrede over rumænske Cluj.

Der er returopgør onsdag i næste uge.

