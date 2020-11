Selv om Ajax ikke overholdt Uefas coronaprotokoller for rejsen til Herning, slipper klubben for bøde.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har strikse coronaprotokoller for, hvordan holdene skal rejse rundt til kampene i disse pandemitider.

De protokoller efterlevede den hollandske storklub AFC Ajax ikke, da holdet gæstede Herning og FC Midtjylland i Champions League. Alligevel slipper klubben for at få en sag på nakken.

- Det skyldes, at Uefas delegerede ikke nævnte noget om det i sin officielle rapport, siger Thomas Giordano, talsmand for Uefa, til TV3 Sport.

- Uefas disciplinærkomité behandler kun en sag, hvis den delegerede har indberettet den.

Dermed slipper klubben for en potentiel bøde for kampen, som hollænderne vandt 2-1 mod FCM.

Uefa-protokollerne foreskriver, at hold og stab skal rejse samlet for at mindske smitterisiko.

Ajax var hårdt presset af et coronaudbrud i truppen op til kampen, som gjorde, at man i første omgang måtte rejse til Danmark med færre spillere end tilladt.

Efter negative coronatest hjemme i Holland fik Ajax fløjet nogle spillere til Danmark med rutefly - et par af dem endda på kampdagen.

Men da det ikke blev noteret i rapporten til Uefa fra forbundets delegerede, bliver der ikke mere ud af den sag.

/ritzau/