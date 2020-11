Det er en must win-kamp for Ajax, når de danske mestre fra FC Midtjylland onsdag aften træder ind på plænen på det store Amsterdam Arena i Champions League.

I den svære gruppe ligner Liverpool med maksimumpoint i de tre første kampe en sikker vinder, mens hollænderne duellerer i en hård kamp med Atalanta om at tage den sidste billet til avancement.

Ajax' danske scout John Steen Olsen forventer, at hjemmeholdet kommer ud til kampen med fuld fokus, og han understreger, at der er respekt for danskerne.

»Det er vigtigt, at vi kan komme videre, og derfor skal der en sejr på bordet. Men man skal også passe på, for FC Midtjylland er ikke noget dårligt hold, så vi skal være virkelig engagerede og spille god fodbold, som vi har vist, vi kan,« siger John Steen Olsen, der er særdeles begejstret for det danske holds største stjerne, Pione Sisto.

Jeg vil sige, at Pione Sisto i hvert fald godt kunne komme ned til os. Han er sgu god, synes jeg. Han kunne godt forstærke vores hold. John Steen Olsen

Landsholdsspilleren er så god, at han godt kunne forstærke det i forvejen profiltunge hollandske førerhold, mener John Steen Olsen.

»FC Midtjylland har nogle gode spille oppe foran og egentlig også op midtbanen, men jeg vil sige, at Pione Sisto i hvert fald godt kunne komme ned til os. Han er sgu god, synes jeg. Han kunne godt forstærke vores hold,« siger han og fortæller, at Midtjyllands es allerede var på hans og Ajax' radar, inden han i 2016 blev solgt til Celta Vigo.

»Jeg synes, at han er teknisk god, hurtig og farlig. Jeg kiggede meget på ham, inden han røg af sted til Celta Vigo,« forklarer Ajax' stærke fodboldøje, som har æren for Christian Eriksens skifte til klubben og desuden har sendt et væld af andre spillere fra Danmark til Holland.

John Steen Olsen var også manden, der bad klubben slå til igen i Superligaen og lægge hele 67 millioner kroner for Mohammed Kudus i sommer, og det er på ingen måde noget, klubben har fortrudt.

Kudus er godt nok ude med en skade de næste måneder, men han nåede straks at imponere voldsomt i sin første tid.

»Jeg kan godt sige dig, at de er meget, meget, meget begejstrede for ham,« siger John Steen Olsen og fortsætter:

»Marc Overmars (sportsdirektør i Ajax, red.) skrev til mig, at han er super, super, super, så jeg gør fortsat mig job o.k.,« lyder det med et lille grin fra John Steen Olsen, der samtidig fortæller, at der er mere guld at hente i den bedste række herhjemme:

»Jeg kigger hele tiden på de forskellige klubber, og det er jo svært at finde spillere, der er gode nok til Ajax. Vores nuværende spillere er sgu gode, og vi henter gode spillere, men der er da et par stykker i Superligaen, som er interessante, men jeg vil ikke sige, hvem det er,« lyder det.

En af dem er altså Pione Sisto, som med sit danske hold skal forsøge at hente klubbens første point i Champions League.

I den seneste kamp, også mod Ajax, kom holdet på tavlen for første gang, da det lykkedes at score i 1-2-nederlaget.

»Jeg synes, at de spillede en god kamp mod os sidst, især i anden halvleg. Men det bliver svært for dem at få point, for deres program er vanskeligt. Jeg håber da, at de får point, det skal bare ikke være mod os,« slutter John Steen Olsen forud for kampen.

Efter besøget i Amsterdam skal FC Midtjylland en tur til Atalanta, inden gruppespillet slutter med en hjemmekamp mod Liverpool.