Fire Ajax-fans er blevet anholdt.

Onsdag aften brager Ajax Amsterdam og Real Madrid sammen i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League.

Første kamp bliver spillet i den hollandske hovedstad Amsterdam, og derfor opholder Real Madrid-spillerne sig i øjeblikket Amsterdam, hvor de er indlogeret på hotel.

Det var i den forbindelse, at fire Ajax-fans blev anholdt.

Ajax fans stayed up late for a pyrotechnic show, just so happens to be outside the Real Madrid team hotel... #Ajax #Madrid pic.twitter.com/JwDBfmJDVh — Callum Wright (@CallumWright__) February 13, 2019

Natten til onsdag blev der nemlig affyret fyrværkeri og forårsaget så meget larm som overhovedet muligt, der skulle forhindre Real Madrid-spillerne i at få søvn. Det skriver det spanske medie AS.

AS skriver endvidere, at fansene ikke var helt sikre på, hvor Madrid-spillerne præcist boede. Derfor gik de mellem 02.30 og 04.00 rundt i De Pijo-området i den sydlige del af Amsterdam og lavede postyr.

Politiet blev tilkaldt til Real Madrids spillerhotel, Hotel Okura, og i samarbejdet med Real Madrids egne sikkerhedsfolk fandt det politiet frem til de fire fans, hvorefter de blev anholdt som følge af urolighederne.

Ajax og Real Madrid spiller deres første ottendedelsfinale klokken 21 onsdag.