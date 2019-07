Ajax-anfører Matthijs de Ligt er taget til Torino for at gennemføre et klubskifte til Juventus.

Det bliver Juventus, der vinder jagten på den ombejlede Ajax-anfører Matthijs de Ligt.

Den hollandske midterforsvarer landede tirsdag aften i Torino forud for et skifte til den italienske storklub.

Det skriver Juventus på sin twitterprofil, hvor en video viser den hollandske forsvarsspiller træde ud af et fly.

De Ligt mangler stadig at gennemføre et lægetjek og skrive under på sin kontrakt, inden skiftet til Juventus er gennemført.

- Jeg er virkelig glad for at være her, siger Matthijs de Ligt i en kort video på Juventus' twitterprofil.

Flere udenlandske medier mener at vide, at Juventus betaler 75 millioner euro, eller hvad der svarer til 560 millioner kroner, for den kun 19 år gamle stopper, som flere europæiske storklubber ifølge rygter har været interesseret i.

/ritzau/