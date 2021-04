»Vi befinder os i år 50 før Kristus. Hele Gallien er erobret af romerne …«

Hvis den sætning virker bekendt, er det ikke underligt. Det er nemlig introen til samtlige Asterix-bøger.

Men hvis man kæder den sammen med den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic, tager det hele en noget mystisk drejning … indtil du læser disse linjer.

For fodboldspilleren skal spille med i den nye Asterix-spillefilm, som efter planen kommer i 2022. Det annoncerer han selv noget kryptisk, men det bekræfter flere medier.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Beskeden skal forstås sådan, at Zlatan Ibrahimovic skal spille karakteren Antivirus, som er romer.

Filmen hedder 'Astérix og Obélix: L'empire du milieu' ('Asterix og Obelix: Midtens imperium'), og Ibrahimovic skal spille side om side med de franske stjerner Marion Cotillard ('Inception', 'The Dark Knight Rises', 'Midnight in Paris') og Vincent Cassel ('Black Swan', 'Ocean's Twelve', 'Ocean's 13'), der henholdsvis skal spille Kleopatra og Julius Cesar.

Tidligere har sportsfolk som Zinedine Zidane, Michael Schumacher og basketballspilleren Tony Parker medvirket i Asterix-filmene.

Oprindeligt skulle filmen have været optaget i Kina, men nu skal den optages i studier i den franske by Bry-sur-Marne i stedet for, som ligger i udkanten af Paris.