I sin sidste Premier League-kamp for City slog Sergio Agüero Waynes Rooneys rekord for flest mål for én klub.

Sergio Agüero tog søndag afsked med engelsk fodbold på fornem vis, da han scorede to gange i Manchester Citys storsejr over Everton, før han for femte gang i sin City-karriere kunne løfte Premier League-trofæet.

Manchester Citys rekordindehaver for flest mål forlader klubben efter lørdagens Champions League-finale.

- Da jeg kom hertil, var det første mesterskab det vigtigste, både for klubben og for mig. Det betød, at Man City begyndte at vinde flere titler, så jeg er rigtig glad, for det er ikke nemt at spille i ti år for den samme klub. For mig er det en ære, siger han til Sky Sports ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manchester City, som for længst har sikret sig det engelske mesterskab, vandt søndag en usvigelig sikker 5-0-sejr over Everton.

- Før kampen havde jeg en underlig følelse. Ikke en god følelse. Jeg foretrækker at tænke på de gode minder, siger den 32-årige argentiner, der kom til Manchester City i 2011 fra Atlético Madrid.

Agüero har spillet en stor rolle i Manchester City og står noteret for 184 Premier League-mål i 275 kampe.

Han er dermed den spiller i Premier League, som har scoret flest mål for en enkelt klub.

Wayne Rooney scorede 183 mål for Manchester United.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, var i tårer efter søndagens kamp.

Han beskriver Agüero som "en meget særlig person for os alle sammen".

- Han hjalp mig meget, siger Guardiola ifølge AFP.

- Vi kan ikke erstatte ham. Der er mange spillere i denne klub - Joe Hart og David Silva - som hjalp os med at gøre denne klub til det, den er i dag, tilføjer han.

Sergio Agüero har scoret 260 mål for Manchester City siden sin ankomst i 2011 og vundet 12 store trofæer i løbet af det seneste årti.

Han vil dog for altid blive husket for særligt ét mål: Hans mål i det 94. minut mod Queens Park Rangers, der sikrede City titlen foran Manchester United på den sidste dag i sæsonen 2011/12. Dette var også begyndelsen på Citys dominerende æra.

Over for BBC's "Match of the Day" afslører Pep Guardiola, at Agüero er tæt på at skrive kontrakt med FC Barcelona.

Agüero har længe været rygtet til den spanske storklub, hvor blandt andre landsmanden Lionel Messi spiller.

- Jeg er temmelig sikker på - jeg afslører muligvis en hemmelighed - at han er tæt på en aftale med en klub, der står mit hjerte nær, Barcelona.

- Her vil han spille sammen den bedste spiller nogensinde, Lionel Messi, siger Guardiola til "Match of the Day" ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/