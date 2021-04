Daniel Agger kunne ikke holde sig væk fra den verden, han flygtede fra.

Den tidligere landsholdsspiller med Liverpool og Brøndby på CVet blev onsdag præsenteret som ny træner for HB Køge med tv-ekspert og tidligere landsholdskollega Lars Jacobsen ved sin side som assistent.

I fem år har man ikke hørt meget til Daniel Agger i fodboldsammenhæng. Og så sprang bomben midt i påsken.

Agger stoppede i 2016 karrieren i Brøndby. Blot 31 år gammel. Kroppen kunne ikke mere. Og lige dér, da han annoncerede sin beslutning om at forlade fodboldverden, var der ikke meget, der tydede på, at han ville vende retur.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Det troede han heller ikke selv på.

Han forlod Danmark, flyttede til sin luksusvilla i Malaga i Spanien. Og så var han væk.

Indtil han pludselig stod på stadion i Køge i sit første trænerjob.

»Jeg havde troet, der ville gå længere tid, inden jeg kunne mærke sulten igen efter karrierestoppet. Men der gik ikke længe. Jeg flyttede derned (Spanien, red.) væk fra det hele. Jeg tog en slapper. Jeg havde levet det liv i så mange år, og det pres, som jeg elskede, ville jeg gerne have igen,« siger han til B.T.

Agger ville med egne ord gerne selv have presset et par år mere ud af karrieren, men kroppen ville ikke mere.

»Jeg vil råde alle spillere på randen af karrierestoppet til at blive ved, hvis de har niveauet. Jeg kunne godt have brugt nogle år ekstra som spiller, men så minder min kone mig om, hvor skidt det egentlig stod til. Og så tænker jeg ‘nå, ja for helvede, det er også rigtigt',« siger han.

I Spanien kastede han sig over succesfulde byggeprojekter og drev virksomheder som kloakfirmaet Kloagger med millionoverskud. Men det var ikke nok. Fodbolden kom snigende ind af bagdøren.

»Ja, jeg fandt roen, men når det så er sagt, blev ro til uro forholdsvist hurtigt. Jeg kan godt mærke, at jeg er en person, der er drevet af at skabe noget. Jeg er drevet af at skabe resultater. Lige pludselig var det der ikke. Det var lige meget, hvor mange virksomheder jeg drev frem, og hvor mange huse jeg byggede. Det gav mig ikke det samme. Der gik ikke mange måneder, før tankerne var på fodbold igen,« siger han og fortsætter:

»Det er lige meget, hvor godt regnskabet er, så får jeg sgu ikke den samme følelse som at vinde en fodboldkamp. Efter 6-8 måneder var jeg i gang med det samme. Hvordan vil jeg gøre det? Hvordan vil jeg komme ind i det? Det har taget mig 5 år, så det har krævet en masse forberedelse,« siger han.

Kulminationen på det arbejde kom onsdag i Køge, hvor Agger og Jacobsen skrev under på en treårig aftale med 1. divisionsklubben.

Nu er Daniel Agger tilbage i Danmark med familien, hvor trænerkarrieren skal bankes op fra 21. juni, hvor han og Jacobsen tiltræder.

»Jeg er flyttet hjem. Det er ikke så længe siden. Vi elsker Danmark, og det er et dejligt sted at være. Vi har haft nogle gode år i udlandet, men når vi snakker om hjem, er det Danmark,« forklarer Agger, der tilføjer, at 'det er en proces' i forhold til et eventuelt salg af luksusvillaen i Malaga.

Både Agger og Jacobsen er i gang med sine træneruddannelser.