Den tidligere landsholdsspiller Daniel Agger taler tit med sin gamle klub Brøndby, men alligevel var det HB Køge, der blev hans første trænerjob.

Det stod klart onsdag, da Agger blev præsenteret som cheftræner med Lars Jacobsen som assistent til stor overraskelse for omverdenen.

Agger sagde i 2016 farvel til fodbolden, da han stoppede karrieren som blot 31-årig i Brøndby, men fem år senere er han nu tilbage i HB Køge, hvor trænerdrømmen skal realiseres fra næste sæson.

Den nye cheftræner lægger ikke skjul på, at Brøndby er hans hjerteklub i Danmark. Det var her, han slog igennem, inden han blev solgt til Liverpool i 2006.

Agger tænker ikke på Brøndby - i første omgang i hvert fald. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og selvom han tit snakker med Brøndby-ejer og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen, der var manden bag Aggers overraskende comeback til dansk fodbold i 2014, var det ikke Brøndby, der kunne nyde godt af Agger i første omgang.

»Jeg har talt med Jan om mange ting,« siger han og fortsætter:

»Men drømme gør jeg mig ikke så meget i. Det handler om realiteterne. Det handler om, hvad jeg gerne vil lige nu. Lige nu vil jeg gerne sætte HB Køge på landkortet igen og få dem op i det øverste selskab. Jeg står her, fordi jeg føler, det er realistisk. Ellers havde jeg ikke stået her,« siger Agger om sit nye job og siger, det ikke har været aktuelt med et job i Brøndby.



»Ikke på det her tidspunkt i hvert fald,« siger Agger og afviser, at han har snakket med Brøndby om et job.

Han har til gengæld brugt sit netværk blandt andet via gamle holdkammerater på Vestegnen for at få et indblik i, hvordan Brøndby gør tingene.

Men lige nu gælder det HB Køge.

»Der, der tiltaler mig i HB Køge, er de mennesker, der er her. De er sat op til at skulle fremad. Auri (Skarbalius, afgående cheftræner, red.) og folkene omkring har skabt et godt fundament, og det var det, der var hovedårsagen til, at jeg kunne se mig selv i projektet,« forklarer han.

Om næste skridt i trænerkarrieren på sigt kunne være Brøndby, har han ikke brugt tid på.

»Skridtene (i trænerkarrieren, red.) har jeg ikke skænket en tanke. Jeg er her nu. Jeg skal hjælpe HB Køge med at tage det næste skridt. Og måske også skridtet efter det. Det kan man håbe på. Men vi har så meget arbejde og så stor fokus på det, vi skal lave, så de skridt har jeg ikke tænkt over,« lyder det.

