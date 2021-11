Han var så tæt på, som han overhovedet kunne komme. Han skulle bare tage kuglepennen og skrive sit navn.

Men han nåede det aldrig.

For i både 2012 og 2013 var den tidligere landsholdsanfører Daniel Agger nemlig snublende tæt på et skifte til mægtige FC Barcelona, og i et stort interview med The Athletic fortæller den pensionerede fodboldstjerne nu, hvordan skiftet blev afbrudt i sidste øjeblik.

»Hvor tæt jeg var på Barcelona? Jeg havde kontrakten foran mig. Jeg skulle bare skrive under. Liverpool havde indgået en aftale om en pris med Barcelona,« siger 36-årige Agger.

Prisen var aftalt, og handlen så ud til ikke at kunne gå galt. Lige indtil Manchester City meldte sig ind i kampen om danskerens underskrift i sidste sekund.

For med et højere bud på den danske forsvarsstjerne ønskede Liverpool nu flere penge fra den catalanske storklub, hvis Agger skulle have lov til at sætte kurs mod Lionel Messi og co.

»Derfor gik Liverpool til Barcelona og sagde: 'Nu er det her prisen'. Barcelona sagde: 'Pis af med jer, vi har en aftale. I kan ikke ændre det her nu',« siger han.

Med Citys tilbud var der pludselig gået budkrig i den, men ifølge danskeren ønskede den catalanske klub ikke at være en del af en 'auktion', som han kalder det.

Og da slet ikke med Manchester City.

»Jeg gik til klubben og fortalte dem, at 'jeg er ligeglad med, hvor meget City havde tilbudt. For jeg kommer aldrig til at spille for dem, så bare glem det'. Liverpool forsøgte at overtale mig tre gange, fordi City blev ved med at hæve deres bud på mig,« forklarer Daniel Agger.

Men som direkte rival til Liverpool havde Manchester-klubben dog slet ikke en chance for at lokke danskeren til byen.

»Jeg ville aldrig spille for en rival til Liverpool. Den eneste klub, jeg ville have skiftet til, var Barcelona. Men Liverpool gjorde dem så rasende, at det i sidste ende gik i vasken,« fortæller Daniel Agger.

Med det droppede skifte til spansk fodbold, endte den tidligere Liverpool-viceanfører med at blive i England indtil 2014, hvor han skiftede hjem til Brøndby IF.

Daniel Agger stoppede sin aktive fodboldkarriere i 2016 efter at have døjet med skader i flere år. I dag er han cheftræner i HB Køge.