Du kan tage manden ud af Liverpool...

Men Daniel Agger kan du ikke få til at skjule sin glæde over en Champions League-titel til sin gamle klub.

»Det var dejligt,« starter den i dag 34-årige eks-landsholdsspiller.

»Jeg tror, vi alle kan blive enige om, at det ikke var det kønneste. Men det er der sgu ikke nogen, der ser ned på om et par år. Det handler om at få pokalen hjem, og det var det vigtigste,« siger han til B.T.

Daniel Agger med hustruen Sofie Agger. Foto: Nils Meilvang

Sammen med en række andre danske stjerner fra fodboldens verden var Daniel Agger søndan til Fodboldfondens Velgørenhedsshow 2019, hvor der samles penge ind til fattige og udsatte børn i Danmark.

Dagen derpå for Champions League-finalen var det naturligvis også, og for en klub som Liverpool er det helt specielt at snuppe en så stor titel, forklarer holdets tidligere forsvarsklippe.

»Det betyder noget for alle der har og har haft noget med den klub at gøre. Især oven på de sidste par år, hvor det har været lige ved og næsten, så var det dejligt at få pokalen hjem.«

Fik du fejret det med noget specielt?

Daniel Agger ved Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019. Foto: Nils Meilvang

»Mjah, nej, ikke noget specielt. Det kan kun glæde en. Det er dejligt at se glæden også i byen og alle andre steder. Det er stort,« siger Daniel Agger.

En af de centrale årsager finder man, ifølge Daniel Agger, på bænken i Liverpool. Jürgen Klopp. Tyskeren har ført Liverpool med helt frem i mesterskabskampen og i to Champions League-finaler i streg.

Daniel Agger forlod Liverpool godt et år før, Jürgen Klopp overtog trænersædet efter Brendan Rodgers, men danskeren har alligevel et godt forhold til tyskeren i spidsen for de nykårede Champions League-mester.

»Han har jo ændret rigtig mange ting og har gjort det på sin måde. han har fået det til at fungere. Det må man have respekt for. Han er en direkte type, der godt ved, hvad han vil, og man må sige, han har taget dem til et andet niveau. De har klart hævet bundniveauet, og det er det, der skal til, hvis du vil vinde pokaler - det er et højt bundniveau,« forklarer Agger.

Jürgen Klopp og Jordan Henderson var begge meget emotionelle efter Liverpools 2-0-sejr over Tottenham i Champions League-finalen. Foto: Kiko Huesca

Brendan Rodgers var også til stede søndag aften, men han ankom som sidste mand til Tivoli Hotel & Congress Center og havde ikke mulighed for at give interviews.

Det havde Daniel Wass, der igen er landsholdsaktuel, men han landede i Danmark lørdag aften og så ikke kampen.

I stedet kan man sætte sin lid til EM-helten Henrik 'Store' Larsen.

»Jeg har ikke noget forhold til de to hold. Jeg er Gunners-mand, så det er godt nok, at Tottenham ikke vandt den. Men den var ikke så spændende, desværre,« fortalte han smågrinende til B.T.