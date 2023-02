Lyt til artiklen

Daniel Agger glemmer aldrig den besked, han fik som blot 13-årig.

For en læge var nemlig tæt på at ende den tidligere landsholdsstjernes fodboldkarriere, før den overhovedet var kommet i gang.

Det fortæller den 38-årige dansker i Viaplays fodboldprogram 'Offside', som du kan høre i klippet øverst i artiklen.

»Det var et chok. Han sagde, jeg nok aldrig kom til at spille fodbold mere. Det var hårdt, for jeg lavede ikke andet end at spille på det tidspunkt,« lyder det som det første fra den tidligere Liverpool-spiller.

Han husker tydeligt beskeden, som lægen på Hvidovre Hospital overbragte ham efter at have undersøgt Brøndby-talentets knæ.

Der var intet brusk. Og hvis Brøndby-ikonet på nogen måde skulle komme til at spille fodbold igen, så krævede det som minimum, at han gik rundt med en DonJoy-skinne om benet i flere uger.

»Men der gik lige nøjagtig to dage, så smed jeg det lort. Det gad jeg ikke, og det skulle han (lægen, red.) kraftedeme ikke bestemme,« forklarer Daniel Agger videre.

Så i stedet for at rende rundt med en skinne om benet, valgte han at tage ud på Gilhøj Privathospital, hvor han fik en opløftende melding.

»Der var en anden læge, der kiggede på det. Han startede med at sige, det så helt skidt ud, og at jeg nok skulle holde et års pause fra fodbold. Det gjorde jeg, og så kunne jeg – nærmest på årsdagen – træde ind og spille igen. Og jeg har ikke mærket noget til det siden,« lyder det fra den tidligere landsholdsanfører.

På trods af den kortvarige chokmelding formåede Daniel Agger at stable en stor, stor karriere på benene.

Foruden de mange kampe i Brøndby nåede den danske fodboldstjerne at spille 232 kampe for Liverpool, ligesom han repræsenterede det danske landshold 75 gange.