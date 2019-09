I årevis har de skreget på et nyt fodboldstadion i Smilets By - og nu begynder der at ske noget.

Et flertal i byrådet i Aarhus- med borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen - er nu klar til at afsætte to millioner kroner og igangsætte 'en formel proces og analyse'.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Det er den helt rigtige vej at gå, for der er en kæmpe stor interesse blandt mange borgere for det her projekt, og med borgmesteren for bordenden er det også et signal om, at det her er noget, som byen vil,« siger Hans Skou, idrætsordfører for Venstre, til avisen.

AGF har i årevis presset på for bedre faciliteter end dem, superligaholdet bliver budt på Ceres Park. I VIDEOEN ØVERST KAN DU SE ARKITEKTERS BUD PÅ, HVORDAN DEN FREMTIDIGE FODBOLDOPLEVELSE I AARHUS KUNNE SE UD.

Problemet med Ceres Park er ifølge AGF, at der løber en løbebane rundt om banen. Det gør stadionet mindre intimt og giver en dårligere tilskueroplevelse. og derfor er 'De Hvi'e' ved at være godt utålmodige.

»Vi har en forpagtningsaftale på det nuværende anlæg, der udløber i 2020, og det er meget vigtigt for os, at vi har en beslutning om et nyt stadion, inden vi skal forhandle en ny aftale, bl. a. fordi der muligvis skal bruges op mod 50 mio. kr. på renovering af anlægget.«

»Vores forventning er derfor, at der træffes en beslutning om et nyt stadion i efteråret, og vi synes, vi har været tålmodige om det her i mange år,« sagde AGF-formand Lars Fournais til Jyllands-Posten i juni.