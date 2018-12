Det var en jublende lykkelig Pierre Kanstrup, som B.T.s udsendte mødte efter AGF's sejr på 1-0 i Superliga-efterårets sidste kamp mod Hobro IK.

Anderledes kunne det naturligvis ikke være.

Således scorede stopperen sejrsmålet to minutter inde i dommer Anders Poulsens tillægtid.

»Det er vel ikke helt forkert at sige, at jeg skyldte en scoring mod modstanderne efter jeg i vores sidste to kampe (mod Vejle og FC Nordsjælland, red.) havde lavet selvmål,« sagde Pierre Kanstrup.

AGF's matchvinder Pierre Kanstrup jubler over sin scoring mod Hobro IK. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's matchvinder Pierre Kanstrup jubler over sin scoring mod Hobro IK. Foto: Henning Bagger

De tre point bringer AGF op på Superligaens 10. plads, hvor man nu kun er fire point efter Randers FC på den sjetteplads, der giver adgang til mesterskabsslutspillet.

»Sejren over Hobro er sindsyg vigtig. Det giver os en chance for at jagte noget i foråret i stedet for at vi skal forsvare et forspring til de hold, der kommer bagfra. Desuden er sejren vanvittig vigtig for vores selvopfattelse. Det var dejligt at give lidt tilbage til vores supportere. Denne oprejsning har de i den grad fortjent,« sagde Pierre Kanstrup.

På spørgsmålet om hvorvidt AGF i sæsonens sidste kampe har manglet energi, var hans svar bekræftende.

»Og det er ikke fordi, vi er i dårlig form. Jeg tror desværre, det er hovedet det har været galt med. Man kan godt komme ind i en ond spiral, og det er lige akkurat det vi har været, fordi resultaterne et stykke tid ikke er gået vores vej,« sagde Pierre Kanstrup.

AGF's matchvinder Pierre Kanstrup jubler over sejren i Superliga-kampen mellem AGF og Hobro IK på Ceres Park i Aarhus. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's matchvinder Pierre Kanstrup jubler over sejren i Superliga-kampen mellem AGF og Hobro IK på Ceres Park i Aarhus. Foto: Henning Bagger

AGF's cheftræner David Nielsen havde det fint med, at det netop var Pierre Kanstrup, der blev sit holds matchvinder.

»Selvfølgelig har det ikke været sjovt for ham at score selvmål i vores seneste kampe. Nu kan han ligesom resten af holdet gå på en velfortjent vinterferie med oprejst pande,« sagde David Nielsen.

Han mente at sejren over Hobro var fortjent.

»Analyserer man spil og chancer var det os, der ville mest i den kamp. Jeg synes faktisk, at vi på en svær bane spiller en af vores bedste kampe i efterårssæsonen,« sagde David Nielsen.

AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger

I de seneste 10 Superliga-kampe har AGF blot vundet to kampe.

»Problemet med vores efterårssæson har efter min mening ikke været perioden med de mange tabte kampe. Vi indledte jo sæsonen flyvende, men spillede så flere kampe uafgjort. Hermed har vi haft et pointmæssigt efterslæb,« sagde David Nielsen og tilføjede:

»De tre point giver en stor tro på, at vi får et godt forår. Superligaen er så lige, at det er små ting, der afgør kampene. Det er indiskutabelt, at vi har været gennem et hårdt efterår, men i de seneste kampe har vi set, at vi i Kasper T. Kristensen råder over et stort målmandstalent.«

AGF havde Niklas Backman tilbage i efteråret efter en lang periode udenfor på grund af hjernerystelse.

»Det var dejligt at have ham tilbage. Han er en vigtig spiller for år. På et tidspunkt tænkte vi i klubben om han nogensinde skulle komme tilbage på dette niveau,« sagde David Nielsen.

Nu går AGF'erne på vinterferie.

»Når vi genoptager træningen før forårets kampe, skal vi forsøge at gøre angriberne bedre til at score mål. Snart åbner vinterens transfervindue. Hvad der kommer til at ske her, er jeg sikker på, at Peter Christiansen (AGF's sportschef, red.) har styr på,« sagde David Nielsen.