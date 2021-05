AGF går benhårdt efter at nå gruppespillet i Europa Conference League næste sæson, siger klubbens sportschef.

AGF sætter baren højt for næste sæsons europæiske deltagelse, hvor målet er at nå gruppespillet i Europa Conference League.

Det siger klubbens norske sportschef, Stig Inge Bjørnebye.

- Ambitionen er at komme i gruppespillet, og det bør være muligt. Vi kan ikke rigtig stille op uden at forestille os andet.

- Vi må forberede os, så godt vi kan, og så skal vi spille for at komme i gruppespillet, siger nordmanden, der tiltrådte i rollen som AGF's sportschef i april.

AGF's europæiske kvalifikation blev fredag sikret på hjemmebanen i Aarhus, da AaB blev besejret efter straffesparkskonkurrence i Superligaens playoffkamp om europæisk deltagelse.

For andet år i træk blev playoffkampen vejen til Europa for AGF.

Det glæder 51-årige Bjørnebye, som mener, at det er vigtigt for klubben at gøre europæisk deltagelse til en vane i Aarhus.

- Betydningen er helt ekstremt vigtig, for det er mere end bare at spille kampe ude i Europa.

- Det har en psykologisk betydning for hele klubben og vores fans. Min erfaring er nemlig, at når Europa-kampe bliver en vane, og det bliver noget, man bare skal hvert år, så rykker klubben sig.

- For at kunne komme til næste niveau, så er det godt at komme ud i Europa og få bekræftet, at det er muligt, siger han.

AGF's cheftræner, David Nielsen, ser først og fremmest frem til at få vasket sidste års overraskende og tidlige exit fra Europa væk.

Her tabte de hvide fra Aarhus 0-3 i anden kvalifikationsrunde af Europa League til det undertippede slovenske mandskab NS Mura.

- Vi fik lov til at spille en kamp per runde for at komme videre på grund af corona, og der røg vi ud nede i Slovenien ude i en skov uden tilskuere.

- Der var vi pissedårlige, men det havde jo ikke noget med rigtig europæisk fodbold at gøre.

- Nu glæder vi os til at komme ud og mærke det rigtigt forhåbentligt, og derfor skal vi være klar til og sørge for, at vi har et hold, der kan gøre det godt.

- Der er ikke nogen, der siger, vi ikke kan komme videre denne gang. Nu har vi taget første skridt ved at kvalificere os, siger han.

AGF træder efter planen ind i den nye europæiske turnering Europa Conference League torsdag den 22. juli, hvor det første af to opgør i turneringens anden kvalifikationsrunde spilles.

/ritzau/