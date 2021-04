Efter en suveræn indsats mod Randers tøver AGF's målmand ikke med at kalde sig Superligaens bedste af slagsen.

AGF's polske målmand, Kamil Grabara, var kampens helt store oplevelse, da den aarhusianske superligaklub torsdag slog Randers FC med 2-0 i Superligaen.

Med flere fantomredninger var han stærkt medvirkende til AGF-sejren, og han blev da også udråbt til kampens spiller af AGF's fans.

Den gode præstation kommer ikke bag på den polske hovedperson, der er lejet i Premier League-storklubben Liverpool.

- Jeg synes, at alle vores spillere kunne være blevet kampens spiller, men som I ved, er jeg den bedste målmand i Superligaen.

- Er I overraskede?, spurgte Grabara retorisk, inden han selv svarede på sit spørgsmål.

- Det er jeg ikke.

AGF-målmanden var dog ikke meget for at sætte uddybende ord på sin indsats i torsdagens i kamp, og han tog kåringen som kampens spiller med ophøjet ro.

- Der er ingen grund til at blive overgearet, jeg gjorde bare mit job.

- Jeg er ærlig talt ligeglad med, hvordan jeg spiller. For mig handler det mest om at vinde vores kampe.

- Om vi har indkasseret 40 eller 150 mål, når sæsonen er overstået, bekymrer mig ikke, så længe vi vinder, siger Kamil Grabara.

Grabara var også godt tilfreds med at have tilskuerne tilbage på Ceres Park. De havde betydning for hans indsats, mener han.

- Uden fans har kampene føltes som træningskampe, siger Grabara.

AGF-træner David Nielsen var heller ikke sen til at rose sin målmands flotte præstation mod Randers.

- Der er ikke nogen tvivl om, at når Kamil får fans bag sig, så er han en anden målmand, hvilket han viste mod Randers, siger David Nielsen.

- Når han leverer på det niveau, er han Superligaens bedste.

- Han skal stadig arbejde på at levere på det her niveau oftere, men hans potentiale er enormt, slutter Nielsen.

/ritzau