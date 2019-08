Stabæk fra den bedste norske række hentede tidligere på måneden den tidligere AGF og AC Horsens-spiller Kasper Junker.

Nu har den norske klub hentet en ny spiller fra AGF.

Stabæk har lejet Youssef Toutouh frem til nytår.

Toutouh ser frem til at tørne ud for den norske klub:

»Det er et meget spændende projekt, som mig og min agent har snakket med klubben om. For mig handler det om at spille. Jeg så kampen i dag (mod Kristiansund red), og det er et hold som gerne vil spille fodbold. Det kan jeg godt lide, og det er der, jeg er bedst,« fortæller Youssef Toutouh til Stabæks hjemmeside.

Toutouh foræller yderligere, at han har fået et godt førstehåndsindtryk af klubben:

»Stabæk spiller rigtig god fodbold, og jeg glæder mig til at komme i gang med at træne med holdet.«

Stabæk vandt deres første hjemembanekamp i fire måneder med sejren på 2-0 over Kristiansund i søndags. Kasper Junker scorede til 1-0, og har derfor fået en god start i klubben. Udover Kasper Junker bliver Youssef Toutouh også holdkammerat med Sammy Skytte.

Youssef Toutouh har haft 15 optrædener for AGF, og han har scoret et mål.