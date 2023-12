Igen nettede AGF to gange på dødbolde, da holdet vandt 2-0 mod Brøndby i den første af to pokalkvartfinaler.

AGF-spillerne er knivskarpe på dødbolde for tiden.

I weekenden sikrede to dødboldscoringer AGF en 2-1-sejr over FC København i Parken, og torsdag var det igen dødbolde, der sendte sejren til AGF, der hjemme slog Brøndby 2-0 i den første af to pokalkvartfinaler.

Janni Serra og Frederik Tingager nettede begge efter frisparksindlæg, hvilket giver AGF et godt udgangspunkt inden returkampen søndag i Brøndby.

Det var hjemmeholdet fra Aarhus, der begyndte opgøret bedst og tidligt satte sig på tingene. AGF skabte flere fine muligheder i indledningen, men uden at det blev rigtig farligt.

Efter et kvarters spil var det dog gæsterne, der spillede sig frem til en kæmpe chance.

En helt fri Ohi Omoijuanfo modtog et fladt indlæg midt for målet i AGF-feltet, men Brøndby-angriberen sendte på det skammeligste afslutningen over mål og langt ud på den aarhusianske løbebane.

Den resterende del af første halvleg var det fortsat AGF, der var bedst, men hjemmeholdet havde svært ved at skabe noget i åbent spil.

Dødbolde har til gengæld været et farligt våben på det seneste for aarhusianerne, og torsdag var der igen succes på den front for AGF.

Brøndby fik ikke clearet et indlæg fra et AGF-frispark, og det udnyttede angriberen Janni Serra, der sparkede den løse bold i kassen og sendte hjemmeholdet i front.

I anden halvleg kom gæsterne bedre med i kampen, men efter lidt mere end en times spil slog AGF endnu engang til på en dødbold.

Gift Links sendte et frispark direkte ind i pandebrasken på den lange midtstopper Frederik Tingager, der uhindret kunne heade AGF foran 2-0.

Det var anden kamp i træk, at Tingager kom på tavlen.

Brøndby jagtede mod kampens slutning en reducering, der ville skabe et bedre udgangspunkt inden returkampen søndag, men AGF stod godt på banen, hvilket holdet fra Vestegnen altså ikke formåede at nedbryde.

/ritzau/